Poseł PiS Zbigniew Ziobro
W sierpniu Zbigniew Ziobro przyznał, że Fundacja Instytut Polski Suwerennej otrzymała 450 tys. zł od kancelarii Przemysława Krala, prezesa Zondacrypto. Były minister sprawiedliwości zastrzegł jednak, że nigdy osobiście nie rozmawiał z darczyńcą, a pośrednikiem był były wysoki funkcjonariusz CBA.
Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, jedną z najważniejszych kwestii w całej sprawie jest zbieżność finansowania fundacji z pracami nad regulacjami dotyczącymi rynku kryptowalut. Ziobro był wówczas posłem. Były minister zapewniał, że o pracach legislacyjnych nie wiedział. – Nie wiedziałem o tym. Ani wtedy, kiedy przedstawiono mi propozycję wsparcia, ani później – powiedział. Tłumaczył, że jego aktywność parlamentarna była w tym czasie mocno ograniczona z powodu leczenia i późniejszej rehabilitacji.
Ziobro stwierdził również, że w latach 2015–2023, kiedy pełnił funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, nie miał wiedzy o postępowaniach dotyczących Krala, BitBay, Zondacrypto ani związanych z nimi osób i spółek. Według jego relacji rynek kryptowalut był dla niego wówczas obszarem zupełnie nieznanym. Na początku września 2026 r., w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” zapewniał, że jego wiedza o kryptowalutach była znikoma. Porównał ją do znajomości hieroglifów.
Czytaj więcej
– Przyznaję, że zdecydowanie zbyt pobieżnie zweryfikowaliśmy pana Krala. (...) Gdybym dowiedział się tego, co wiadomo o biznesmenie dziś, nie przyj...
„GW” dotarła jednak do pisma byłego ministra sprawiedliwości adresowanego do ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego. Jak pisze gazeta, dokument z 26 stycznia 2018 r. rzuca nowe światło na sprawę przyjęcia przez Zbigniewa Ziobrę 450 tys. zł od Przemysława Krala.
W grudniu 2017 r. prezes UOKiK wskazywał na zagrożenia i konieczność uregulowania obrotu kryptowalutami, a także postulował zakaz reklamowania tej branży. „GW” podaje, że Ziobro jako ówczesny minister sprawiedliwości otrzymał to pismo do wiadomości, a w odpowiedzi skierowanej do premiera przyznał, że otrzymał ostrzeżenia w tej sprawie także od innych instytucji, m.in. Komisji Nadzoru Finansowego i prezesa NBP. Również prokuratura zaczęła zauważać „narastające ryzyko” wykorzystywania wirtualnych pieniędzy do prania brudnych pieniędzy i oszustw.
Ziobro chwalił się również, że polscy prokuratorzy pracują nad sposobami tropienia majątków ukrytych w kryptowalutach i biorą udział w opracowywaniu regulacji UE ws. tej branży. Stwierdził też, że w tej sprawie różne państwowe instytucje powinny ze sobą współpracować, bo inaczej problemu nie da się rozwiązać.
Czytaj więcej
Ponad połowa Polaków uważa, że PiS powinien usunąć z szeregów aktualnego wiceprezesa partii, Zbigniewa Ziobrę, w związku z przyjęciem przez jego fu...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas