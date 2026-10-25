Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Po wyrzuceniu Pełczyńskiej-Nałęcz Polskę 2050 czeka gorący tydzień

Przed koalicję rządzącą i Polską 2050 seria istotnych decyzji po tym, jak z rządem i partią rozstała się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jej współpracownik, Jan Szyszko w rozmowie z "Rzeczpospolitą" nie kryje żalu do Szymona Hołowni.

Publikacja: 25.10.2026 18:00

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Reklama
Reklama
Reklama

Michał Kolanko

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są polityczne kulisy konfliktu, który doprowadził do usunięcia przewodniczącej z partii Polska 2050.
  • Jakie warunki Szymon Hołownia stawia premierowi w sporze o kontrolę nad kluczowym ministerstwem.
  • Jakie scenariusze dla koalicji rządzącej otwiera groźba wycofania ministrów z rządu.
  • Dlaczego najbliższe głosowania w Sejmie będą kluczowym testem stabilności dla obecnego rządu.
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Zarząd Polski 2050 podjął w sobotę decyzję o usunięciu z partii jej przewodniczącej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz za „działanie na szkodę partii oraz wbrew uchwałom organów statutowych partii”. To pokłosie jej rezygnacji ze stanowiska szefowej ministerstwa funduszy i polityki regionalnej. Jej śladem poszedł wiceminister z tego resortu Jan Szyszko. – Zawsze będę Szymonowi Hołowni pamiętał, że był osobą, która sześć lat temu zjednoczyła nasze środowisko. I na zawsze też zapamiętam, jak bardzo polityka go zmieniła. Jest to dla mnie sroga lekcja. To, co się wydarzyło, jest bezprawne, ale to już chyba w tej sytuacji nie ma znaczenia – mówi „Rzeczpospolitej” Szyszko. Czy nadal jest członkiem Polski 2050? – Na razie nie złożyłem rezygnacji – powiedział nam Szyszko. 

Pozostało jeszcze 89% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama