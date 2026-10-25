Zarząd Polski 2050 podjął w sobotę decyzję o usunięciu z partii jej przewodniczącej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz za „działanie na szkodę partii oraz wbrew uchwałom organów statutowych partii”. To pokłosie jej rezygnacji ze stanowiska szefowej ministerstwa funduszy i polityki regionalnej. Jej śladem poszedł wiceminister z tego resortu Jan Szyszko. – Zawsze będę Szymonowi Hołowni pamiętał, że był osobą, która sześć lat temu zjednoczyła nasze środowisko. I na zawsze też zapamiętam, jak bardzo polityka go zmieniła. Jest to dla mnie sroga lekcja. To, co się wydarzyło, jest bezprawne, ale to już chyba w tej sytuacji nie ma znaczenia – mówi „Rzeczpospolitej” Szyszko. Czy nadal jest członkiem Polski 2050? – Na razie nie złożyłem rezygnacji – powiedział nam Szyszko.