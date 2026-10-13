Trump był pytany przez dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej o to, jak zamierza skłonić Władimira Putina do przestrzegania rozejmu energetycznego, który ogłosił w weekend. Prezydent USA zadeklarował w niedzielę, że Rosja i Ukraina zgodziły się na przestrzeganie „rozejmu energetycznego” i powstrzymywanie się od ataków na infrastrukturę energetyczną drugiej strony. W odpowiedzi Wołodymyr Zełenski przyznał, że jest zaskoczony tą deklaracją, ale podkreślił, iż Ukraina jest gotowa przestrzegać rozejmu, jeśli to samo będzie robić Rosja. Później pojawiły się doniesienia, że tzw. rozejm energetyczny miałby dotyczyć jedynie powstrzymywania się od ataków na rafinerie, co byłoby niekorzystne dla Ukrainy, która dysponuje tylko jedną rafinerią.

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Donald Trump: Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin muszą skończyć tę niedorzeczną wojnę

– Myślę, że to, co się dzieje, to on (Putin) chce zawrzeć porozumienie i musimy skłonić Zełenskiego, by chciał zawrzeć porozumienie – stwierdził Trump w odpowiedzi na pytanie o to, jak skłoni Putina do przestrzegania rozejmu.

Dopytywany, na czym opiera swoje przekonanie o tym, że Rosja chce zawrzeć porozumienie w sytuacji, gdy regularnie atakuje ona Ukrainę, Trump stwierdził, że jego zdaniem Putin i Zełenski są w stanie się porozumieć.

– Właściwie myślę, że Putin chce zawrzeć porozumienie bardziej niż Zełenski – zaznaczył.

Odpowiadając na inne pytania Trump stwierdził również m.in. że „Zełenski i Putin muszą się zebrać i skończyć tę niedorzeczną wojnę”. – W tym miesiącu stracili 32 tys. ludzi w tej wojnie, to absurdalne – dodał.

Donald Trump: Powiedziałem Rosji i Ukrainie „zgadzacie się” na rozejm. I zgodzili się

Z kolei pytany o ogłoszenie przez niego rozejmu energetycznego bez wiedzy Rosji i Ukrainy, których rozejm dotyczy, Trump odparł, że Moskwa i Kijów na taki rozejm się zgodziły. – Wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem: zgadzacie się. Zgodzili się, bo powiedziałem, że się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa – odpowiedział pytającemu dziennikarzowi prezydent USA.

Na uwagę, że mimo ogłoszonego przez niego rozejmu Rosja ponownie zaatakowała infrastrukturę energetyczną Ukrainy, Trump odparł, że musi przyjrzeć się sprawie, bo jego zdaniem do naruszeń doszło po obu stronach.

Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział 12 października w Fox News, że dzień wcześniej Ukraina nie atakowała rosyjskich rafinerii, lecz nie chciał zadeklarować, że Kijów dalej będzie wstrzymywać takie ataki, jeśli Rosja będzie w dalszym ciągu atakować ukraińskie elektrownie.