Na nietypowe wyposażenie posła Jarosława Sachajki zwrócił uwagę użytkownik serwisu X podpisujący się jako Metakognita. Na podstawie nagrań z Sejmu rozpoznał on na twarzy Sahacji okulary Even Realities G2, a na palcu pierścień R1 Smart Ring. Oba urządzenia mogą współpracować, umożliwiając korzystanie z promptera bez konieczności spoglądania na kartkę lub ekran telefonu.

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Okulary mają niewielkie wyświetlacze, na których można prezentować tekst w polu widzenia użytkownika. Z kolei inteligentny pierścień pozwala sterować wyświetlanymi treściami i przewijać je za pomocą ruchów palca. Producent okularów wskazuje funkcję telepromptera jako jedną z możliwości urządzenia.

Sprzęt wzbudził zainteresowanie również wśród parlamentarzystów. Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński opublikował w serwisie X zdjęcie Sachajki przemawiającego z mównicy i zwrócił uwagę na zielonkawą poświatę widoczną na szkłach.

„Zagadka kim jest człowiek prompter na sejmowej mówiący czytający wniosek formalny z elektronicznych okularów? Podpowiem jedynie, że zdradza go zielona poświata” – napisał polityk.

Sama poświata nie pozwala jednak ustalić, jakie dokładnie informacje były wówczas wyświetlane na okularach.

Sachajko tłumaczy, dlaczego korzysta z nowej technologii

Jarosław Sachajko nie zaprzecza, że używa tego rodzaju urządzeń. Udostępnił nawet na swoim profilu na Facebooku nagranie przygotowane przez kanał Metakognita. W rozmowie z Wirtualną Polską podkreślił, że należy do parlamentarzystów chętnie sięgających po nowinki technologiczne.

– Prawdopodobnie byłem pierwszym posłem, który kupił telefon z technologią 5G. Byłem pierwszym posłem, który kupił otwierany telefon. W tej chwili bardzo wielu posłów ma takie telefony – mówi.

Poseł zachęca również innych parlamentarzystów do korzystania z inteligentnych okularów. Jak argumentuje, technologia może pomóc w przygotowywaniu merytorycznych wystąpień.

– Mam nadzieję, że wielu posłów, szczególnie opcji rządzącej, kupi sobie również takie okulary, aby przemawiać merytorycznie, a nie wylewać z siebie hejt – dodaje poseł Sachajko.

Polityk przekonuje, że odczytywanie tekstu z wyświetlacza w okularach oszczędza czas podczas wystąpień. Ma być też pomocne ze względu na jego wadę wzroku. Jednocześnie zapewnia, że treści prezentowane na prompterze są jego własnymi słowami.

– Czy jakbym czytał z kartki, to byłoby lepiej? Są posłowie, którzy marnują papier i lasy, czytając z kartki. Równie absurdalnym zarzutem byłby zarzut do posłów partii Zielonych, że jeżdżą samochodami czy pociągami, zamiast chodzić – podsumowuje w rozmowie z Wirtualną Polską.

Z informacji przytoczonych przez WP za serwisem Spider’s Web wynika, że okulary Even Realities G2 kosztują w Polsce około 3,3 tys. zł, natomiast pierścień R1 Smart Ring – około 1,2 tys. zł. Łączna cena zestawu wynosi więc mniej więcej 4,5 tys. zł.