Poświata widoczna na okularach posła Jarosława Sachajki pomogła w identyfikacji sprzętu, z którego korzysta w trakcie prezentowania wniosków formalnych
Na nietypowe wyposażenie posła Jarosława Sachajki zwrócił uwagę użytkownik serwisu X podpisujący się jako Metakognita. Na podstawie nagrań z Sejmu rozpoznał on na twarzy Sahacji okulary Even Realities G2, a na palcu pierścień R1 Smart Ring. Oba urządzenia mogą współpracować, umożliwiając korzystanie z promptera bez konieczności spoglądania na kartkę lub ekran telefonu.
Okulary mają niewielkie wyświetlacze, na których można prezentować tekst w polu widzenia użytkownika. Z kolei inteligentny pierścień pozwala sterować wyświetlanymi treściami i przewijać je za pomocą ruchów palca. Producent okularów wskazuje funkcję telepromptera jako jedną z możliwości urządzenia.
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Sprzęt wzbudził zainteresowanie również wśród parlamentarzystów. Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński opublikował w serwisie X zdjęcie Sachajki przemawiającego z mównicy i zwrócił uwagę na zielonkawą poświatę widoczną na szkłach.
„Zagadka kim jest człowiek prompter na sejmowej mówiący czytający wniosek formalny z elektronicznych okularów? Podpowiem jedynie, że zdradza go zielona poświata” – napisał polityk.
Sama poświata nie pozwala jednak ustalić, jakie dokładnie informacje były wówczas wyświetlane na okularach.
Jarosław Sachajko nie zaprzecza, że używa tego rodzaju urządzeń. Udostępnił nawet na swoim profilu na Facebooku nagranie przygotowane przez kanał Metakognita. W rozmowie z Wirtualną Polską podkreślił, że należy do parlamentarzystów chętnie sięgających po nowinki technologiczne.
– Prawdopodobnie byłem pierwszym posłem, który kupił telefon z technologią 5G. Byłem pierwszym posłem, który kupił otwierany telefon. W tej chwili bardzo wielu posłów ma takie telefony – mówi.
Poseł zachęca również innych parlamentarzystów do korzystania z inteligentnych okularów. Jak argumentuje, technologia może pomóc w przygotowywaniu merytorycznych wystąpień.
– Mam nadzieję, że wielu posłów, szczególnie opcji rządzącej, kupi sobie również takie okulary, aby przemawiać merytorycznie, a nie wylewać z siebie hejt – dodaje poseł Sachajko.
Polityk przekonuje, że odczytywanie tekstu z wyświetlacza w okularach oszczędza czas podczas wystąpień. Ma być też pomocne ze względu na jego wadę wzroku. Jednocześnie zapewnia, że treści prezentowane na prompterze są jego własnymi słowami.
– Czy jakbym czytał z kartki, to byłoby lepiej? Są posłowie, którzy marnują papier i lasy, czytając z kartki. Równie absurdalnym zarzutem byłby zarzut do posłów partii Zielonych, że jeżdżą samochodami czy pociągami, zamiast chodzić – podsumowuje w rozmowie z Wirtualną Polską.
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Z informacji przytoczonych przez WP za serwisem Spider’s Web wynika, że okulary Even Realities G2 kosztują w Polsce około 3,3 tys. zł, natomiast pierścień R1 Smart Ring – około 1,2 tys. zł. Łączna cena zestawu wynosi więc mniej więcej 4,5 tys. zł.
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