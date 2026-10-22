Dwukadencyjność w samorządach nie jest idealnym rozwiązaniem, ale doraźnie może pomóc - mówi ekspert
Dr Cezary Trutkowski: Na to pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Co do zasady, dwukadencyjność jest systemowo złym rozwiązaniem, choć stosują ją np. Włochy i Portugalia. Samorządność polega bowiem na tym, że ludzie sami decydują o swoich sprawach, czyli oczywiście również o tym, kto ich reprezentuje i koordynuje w ich imieniu sprawy lokalne. W świecie idealnym powinni mieć możliwość wyboru takiej osoby na trzecią, czwartą i kolejną kadencję. Problem w tym, że nie żyjemy w świecie idealnym. W sprawnym ustroju limit kadencji byłby zbędny. Niestety mamy do czynienia w Polsce z narastającą dysfunkcją samorządu terytorialnego.
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W Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przeprowadziliśmy badania jakościowe, które zaprezentujemy w listopadzie w Krakowie na Krajowym Kongresie Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw. Z badań tych jasno wynika, że mamy do czynienia z daleko idącą nierównowagą władzy na poziomie lokalnym. Z jednej strony mamy bardzo słabe z wielu względów organy uchwałodawcze, czyli po prostu rady gmin bez wielkiego wpływu na sprawy lokalne. Z drugiej – bardzo silnych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Tymczasem Europejska Karta Samorządu Lokalnego, którą Polska w całości ratyfikowała, wyraźnie mówi, że lokalnie władzę powinny sprawować rady bądź zgromadzenia, mające w swojej dyspozycji podległe im organy wykonawcze. Prymat powinien być postawiony przy ciałach kolegialnych. W Polsce jest zupełnie na odwrót. W fundacji zwracamy na to uwagę od dawna.
Deficyty demokratyczne, czyli między innymi rosnąca liczba gmin, w których jest tylko jeden kandydat na wójta, burmistrza czy prezydenta, to kolejne negatywne zjawisko w samorządach. W 2014 r. takich gmin było dużo mniej – bo 247, potem liczba tylko rosła. Problem ten dotyka też rad gmin: w 2024 r. 3330 radnych dostało mandat bez głosowania, bo nie mieli kontrkandydata. W wyborach jeden kandydat rzadko oznacza powszechne zadowolenie, częściej przekonanie, że z urzędującym włodarzem nie da się wygrać. Wiąże się to zarówno z dysfunkcjami systemu, jak i ze słabością kapitału obywatelskiego, czyli mówiąc w skrócie, chęci i zdolności obywateli do angażowania się w sprawy publiczne. Badania, które zrealizowaliśmy w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, pokazują wyraźnie, że im silniejszy włodarz, tym mniejsza chęć ludzi do interesowania się sprawami gminy. Dlatego musimy zadać sobie pytanie, jakiego samorządu chcemy. Czy takiego, który jest skupiony wokół jednej osoby? Moim zdaniem odpowiedź brzmi: „Nie”. Jeśli chcemy społeczeństwa odpornego na różnego rodzaju kryzysy i potrafiącego samodzielnie zmierzyć się z problemami, powinniśmy tworzyć mechanizmy, które umieszczą sprawczość w rękach obywateli, mających przekonanie, że zaangażowanie w sprawy publiczne ma sens. Samo ograniczenie kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów nie rozwiąże żadnego z narastających problemów w systemie samorządowym.
O urząd wójta, burmistrza czy prezydenta walczył tylko jeden kandydat, który musiał zdobyć co najmniej połowę oddanych głosów.
Daleki jestem od twierdzenia, że to czysta gra o stołki. Znam naprawdę wielu świetnych liderów samorządowych, którzy mówią wprost, że jeśli dwukadencyjność zostanie utrzymana, to nie ma żadnego problemu, bo oni znajdą sobie inne miejsce, a zależy im głównie na tym, żeby ich społeczność się rozwijała. Mamy w Polsce 2,5 tysiąca gmin i 2,5 tysiąca liderów, którzy mogą mieć zupełnie różny sposób patrzenia na ten problem. Teraz widzimy spór, także polityczny, o to, czy ograniczenie kadencji znieść. W naszym tegorocznym ogólnopolskim badaniu za całkowitym zniesieniem limitu opowiedziało się 18 proc. dorosłych Polaków, a 60 proc. chce go utrzymać lub zaostrzyć. Liberalizacji chcą przede wszystkim ci, którzy swojego wójta oceniają bardzo dobrze, więc to w istocie spór o konkretne osoby w konkretnych gminach. Ja bym chciał, żebyśmy zamiast o dwukadencyjności rozmawiali o tym, jak ma wyglądać polska samorządność w kraju, w którym cztery piąte gmin traci mieszkańców, gdzie żyjemy w strachu przed wojną i na co dzień doświadczamy skutków wojny informacyjnej.
Ponieważ w Polsce żadna licząca się siła polityczna nie chce nawet poważnie rozmawiać o tym, jak powinniśmy zmieniać samorząd, a mamy system coraz bardziej dysfunkcyjny, to zagłosowałbym za utrzymaniem ograniczenia do dwóch kadencji. Byłbym w tym zresztą w zgodzie z większością obywateli.
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Nie ma tu sprzeczności. Limit kadencji problemów nie rozwiąże, ale może być jedyną przeciwwagą dla bardzo silnej pozycji bezpośrednio wybieranych włodarzy: Włosi w 1993 r. wprowadzili bezpośrednie wybory i limit dwóch kolejnych kadencji naraz, my przeciwwagę dostaliśmy po szesnastu latach. Działa doraźnie, ale wybory w 2029 r. dadzą setkom gmin pierwszą od lat szansę realnej konkurencji, bo bardzo wiele opracowań pokazuje, że urzędujący wójt, burmistrz czy prezydent ma olbrzymią przewagę w wyborach, a do tego kontroluje lokalny obieg informacji. A lokalna społeczność często nie jest zainteresowana, by wziąć sprawy w swoje ręce, bo przyzwyczaiła się do sytuacji, w której ktoś o wszystkim decyduje, i nie wierzy, że tę sytuację można zmienić. Wyraźnie pokazują to nasze badania.
Przekonanie o tym, że w wyborach startowały dotąd tylko osoby wysoce kompetentne, które zostawały wójtami, burmistrzami i prezydentami miast, jest co najmniej ryzykowne. Od wielu samorządowców słyszałem, że pierwsza kadencja wójta, burmistrza czy prezydenta służy w zasadzie temu, by się uczyć, co jest zresztą dosyć tragicznym stwierdzeniem, dotyczącym obecnego systemu. Właśnie dlatego gmina powinna mieć zawodowy aparat wykonawczy, który zapewnia ciągłość niezależnie od wyniku wyborów – niedawno to zaproponowaliśmy w przedstawionej koncepcji reformy ustroju samorządowego. Jeśli ktoś, kompletnie nieświadomy tego, czym jest samorząd, stanie do wyborów, to zweryfikowanie go jest rolą wyborców. Pamiętajmy, że ubiegłoroczne wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki, o którym też można było powiedzieć, że nie ma doświadczenia w zarządzaniu państwem. Ale mimo to wyborcy mu zaufali.
Inne szacunki mówią o nieco wyższej liczbie - 1,6 tys.
Te 1,6 tysiąca to ponad 60 proc. gmin, gdzie ten sam człowiek rządzi nieprzerwanie co najmniej od 2018 r., a wielu znacznie dłużej. Ciągłość zapewnia gmina jako instytucja, bo to ona jest stroną umów, a budżet uchwala rada. Jeśli odejście jednej osoby ma zagrozić inwestycjom, jest to najlepszy dowód, że system jest chory. Czy w tych gminach poza wójtami czy burmistrzami nie ma też przypadkiem radnych, często bardzo doświadczonych samorządowców, którzy sprawują swoje mandaty od wielu kadencji?
Gdyby to ode mnie zależało, powołałbym komisję do spraw reformy samorządu, która zajęłaby się kompleksowym przeglądem jego ustroju. Trzeba sobie uświadomić, że prof. Jerzy Regulski prace nad nim rozpoczął w latach 70., a system ten został wprowadzony na początku lat 90. dla społeczeństwa z tamtego okresu. To społeczeństwo się drastycznie zmieniło, otoczenie się drastycznie zmieniło, technologie się drastycznie zmieniły, a myśmy zasadniczo nie zmienili w systemie gminnym niczego istotnego z wyjątkiem wprowadzenia w 2002 r. bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta, co było zmianą wadliwą, o czym mówili profesorowie Regulski i Michał Kulesza, i co podkreśla trzeci z ojców samorządu – Jerzy Stępień. Prace powinny iść w kierunku zwiększenia kolegialności podejmowania decyzji na poziomie lokalnym, ze zwiększonym udziałem obywateli w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Obecnie utrzymujemy fasadowe rady, które formalnie posiadają jakieś uprawnienia, jednak de facto niewiele mogą. Często mają ograniczenia czysto organizacyjne, np. nie dysponują własnym zapleczem prawnym. Radnych się nie szkoli – tylko w dwóch proc. gmin takie działania są czasem podejmowane. Słyszałem zresztą z ust niektórych liderów samorządowych opinię, że radny nie jest od tego, żeby wiedzieć, tylko od tego, żeby głosować nad tym, co mu przekaże urząd.
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To akurat czysto populistyczny argument. Dwukadencyjność w samorządach dotyczy organu monokratycznego, jednoosobowego. Sejm jest organem kolegialnym i od decyzji pojedynczego posła naprawdę niewiele zależy.
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