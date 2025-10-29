Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są wyniki sondażu na temat dwukadencyjności w samorządach?

Dlaczego rządząca koalicja dąży do zniesienia dwukadencyjności, mimo sprzeciwu elektoratu?

Kiedy i dlaczego wprowadzono zasadę dwukadencyjności dla włodarzy samorządowych?

Jakie mogą być skutki zniesienia dwukadencyjności dla polskich samorządów?

Dlaczego PSL i Lewica popierają projekt zniesienia dwukadencyjności?

Jakie jest stanowisko innych partii politycznych w kwestii dwukadencyjności?

38,1 proc. – tyle ankietowanych uważa, że powinno się znieść dwukadencyjność, czyli ograniczenie sprawowania funkcji wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Za jej pozostawieniem jest nieco więcej, bo 46,6 proc. badanych – wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej” w dniach od 24 do 25 października na próbie 1071 ankietowanych. Oznacza to, że Polacy raczej krytycznie oceniają propozycję promowaną przez niemal całą koalicję rządową.

Zasadę dwukadencyjności w samorządach wprowadziło w 2018 r. rządzące wówczas PiS

Cała dyskusja zaczęła się w 2018 r., gdy rządzące wówczas Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło zasadę dwukadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów, jednocześnie wydłużając kadencje samorządowe z czterech do pięciu lat. Twierdziło, że to sposób na walkę z patologiami, jakie łączą się z wieloletnim sprawowaniem władzy.

Foto: Paweł Krupecki

Przepisy zaczęły obowiązywać od pięcioipółletniej, wydłużonej o pół roku kadencji samorządowej z lat 2018–2024, co oznacza, że realny odsiew włodarzy lokalnych czeka nas dopiero w 2029 r. Jak duży? Z raportu Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich wynika, że nie będą mogli ponownie kandydować wójtowie, burmistrzowie i prezydenci w 1519 ze wszystkich 2479 gmin w Polsce, czyli ok. 61 proc.