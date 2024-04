Według badania exit poll wybory wygrał PiS z poparciem 33,7 proc., przed Koalicją Obywatelską, na którą zagłosowało 31,9 proc.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Wybory samorządowe 2024: Są wyniki badania exit poll Ipsos opublikował wyniki badania exit poll w wyborach do sejmików wojewódzkich. W skali całego kraju Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 33,7 proc., a Koalicja Obywatelska 31,9 proc. Na podium jest Trzecia Droga z wynikiem 13,5 proc.

- Dziewiąte nasze zwycięstwo. Zwycięstwo, które powinno dla nas być przede wszystkim zachętą do pracy. Okazuje się, że ci, którzy chcieli nas już chować, jak to kiedyś Mark Twain powiedział: „wiadomość o mojej śmierci jest cokolwiek przedwczesna” - mówił po ogłoszeniu wyników prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Dzisiejszy sukces powinien być traktowany jako zachęta do bardzo zdecydowanego, energicznego działania. Do rozbudowany naszej partii, a także do tworzenia wielkiej koalicji, która będzie zwyciężała - mówił.