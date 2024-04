Jarosław Kaczyński po wyborach samorządowych: Nasz sukces to zachęta do budowy wielkiej koalicji

- Bardzo dawno w Polsce nie było tyle zła, tyle różnego rodzaju fatalnych działań władzy, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj. Dlatego to nasze zadanie jest zadaniem partyjnym, ale przede wszystkim jest działaniem polskim. Polska nie może iść tą drogą, na którą wpycha ją Donald Tusk. To jest nie do przyjęcia dla naszej przyszłości, dla naszej teraźniejszości. Dzisiejszy sukces powinien być traktowany jako zachęta do bardzo zdecydowanego, energicznego działania. Do rozbudowany naszej partii, a także do tworzenia wielkiej koalicji, która będzie zwyciężała. Polska musi być krajem, którym rządzą polscy patrioci. Uczciwi ludzie, którzy mają możliwość stworzenia dobrego rządu, a nie tak jak się w tej chwili mówi o rządzie Tuska, nawet w jego środowisku, że to bardzo słaby rząd — mówił prezes PiS.

- My bardzo słabych rządów nie tworzyliśmy i nie będziemy tworzyć. Naszym celem jest zwycięstwo. By to, co dziś dzieje się w Polsce, było tylko incydentem. Musimy zrobić wszystko, by w tych województwach, w których zwyciężyliśmy, władza była też nasza. Bo zwycięstwo nie zawsze oznacza bezwzględną większość. Trzeba dokonać wielkiego wysiłku. To jest w zasięgu naszych możliwości. Jestem o tym przekonany. Mówiono, że będziemy mieli tylko jedno województwo. Daj Boże, że będziemy mieli dużo, dużo więcej — zakończył swoje wystąpienie Jarosław Kaczyński.