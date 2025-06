Rafał Trzaskowski: Polityka nie jest od tego, żeby mieć jakieś żale czy pretensje

W odpowiedzi na pytania o wnioski po kampanii i przegraną z Karolem Nawrockim wśród przedstawicieli najmłodszej grupy wiekowej Trzaskowski powiedział, że „za wcześnie jest na to, by wyciągać wnioski”. - Zresztą są ludzie, którzy będą te wnioski w tej chwili wyciągać. To, że młodzi ludzie głosowali tak, jak głosowali, jest kwestią, nad którą wszyscy musimy się pochylić, zwłaszcza ja, ponieważ jestem wykładowcą akademickim, organizujemy Campus Polska Przyszłości, więc mam kontakt z młodymi ludźmi. Będziemy wyciągali z tego wnioski nie tylko w kontekście mojej kampanii, ale w ogóle w kontekście tego, jak zmienia się polityka.

- Polityka nie jest od tego, żeby mieć do kogokolwiek jakieś żale czy pretensje. Trzeba twardo stać na nogach, wyciągać wnioski i iść do przodu, bo to jest dzisiaj najważniejsze. Mam naprawdę twardy charakter i zawsze patrzę do przodu, a myślę, że dzisiaj potrzebujemy właśnie tego, żeby wykonywać kolejne kroki.

Trzaskowski dostał brawa po odpowiedzi na ironiczne „gratulacje” jednego z dziennikarzy telewizji wPolsce24, który wspomniał o „dwugodzinnej prezydenturze” między badaniem exit poll a badaniem late poll. - Pozdrawiam pana redaktora. Dziękuję bardzo za te gratulacje – odparł Trzaskowski.