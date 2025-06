Sondażowe wyniki wyborów prezydenckich. Wystąpienie Rafała Trzaskowskiego w wieczór wyborczy

Tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników głos zabrał Rafał Trzaskowski. - Proponuję na cześć pierwszej damy „Gosia, Gosia” - rozpoczął. Dodał, że do języka polskiego wejdzie teraz określenie „na żyletki”. Prezydent Warszawy podziękował za oddane na niego głosy.



Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Następnie na krótko głos zabrała małżonka Rafała Trzaskowskiego, która też podziękowała za głosy, przede wszystkim kobietom. Później kandydat Koalicji Obywatelskiej dziękował członkom swojej rodziny, przyjaciołom, członkom sztabu z przewodniczącą Wiolettą Paprocką na czele.

- Mamy poczucie, że zrobiliśmy wszystko, co było do zrobienia – mówił Trzaskowski. Dziękował wszystkim, którzy go wspierali. Wymienił liderów PSL i Polski 2050, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołownię oraz kandydatkę Lewicy Magdalenę Biejat i byłą posłankę PPS Joannę Senyszyn, które startowały w wyborach.

Rafał Trzaskowski obiecuje, że będzie „prezydentem wszystkich Polaków”

- To jest naprawdę szczególny moment w historii Polski. Jestem przekonany, że pomoże nam to wszystkim ruszyć jak torpeda do przodu i zająć się przede wszystkim przyszłością, na tym mi bardzo zależało w całej tej kampanii, żeby wszystkim Polkom i Polakom powiedzieć, że ja będę łączył, ja będę budował - mówił Rafał Trzaskowski.