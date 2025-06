W niedzielę o godz. 18:30 na kolejnej tego dnia konferencji przewodniczący PKW Sylwester Marciniak przekazał najnowsze dane o frekwencji wyborczej w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Szef Państwowej Komisji Wyborczej powiedział, że jest 29 815 obwodowych komisji wyborczych oraz 28 291 891 osób uprawnionych do głosowania. Według stanu na godz. 17:00, w drugiej turze wyborów prezydenckich wydano 15 534 938 kart do głosowania, co oznacza, że frekwencja wyniosła 54,91 proc. Dane pochodzą ze wszystkich obwodów. Według stanu z godz. 12:00 frekwencja wynosiła 24,83 proc.

Wybory prezydenckie 2025. Jaka była frekwencja? Nowe dane

Dla porównania, w pierwszej turze, zorganizowanej 18 maja, do godziny 17:00 głosowało 50,69 proc. uprawnionych. W poprzednich wyborach prezydenckich w drugiej turze, czyli 12 lipca 2020 r. o tej samej porze frekwencja wynosiła 52,10 proc. Oznacza to, że teraz frekwencja jest wyższa niż pięć lat temu.