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Czy dzieci są w stanie dobrze rozwiązywać zadania matematyczne, jeżeli nie wykonają iluś ćwiczeń? Czy będą dobrze pisać prace pisemne, jeżeli nie przeczytają lektur lub nie poćwiczą pisania w domu? W momencie, kiedy jednocześnie mamy presję na efekty nauczania, [rezygnacja z prac domowyc] to chyba nie był najlepszy pomysł – uważa Katarzyna Hall
Przede wszystkim mamy do czynienia z prawem serii. Zawsze tak było, że tragiczne zdarzenia po nagłośnieniu uruchamiają kolejne. To jest zjawisko znane także w przypadku samobójstw. Trzeba pamiętać, że dzieci w wieku dorastania są podatne na różne emocje, wahania. Następuje wzmożenie emocjonalne i dochodzi do kolejnych tragicznych zdarzeń. Ci, którzy mają jakiś kłopot ze sobą, zaczynają myśleć, że to jest dobre wyjście z sytuacji. Mam takie poczucie, że ta czarna seria ataków przy pomocy noża nie jest przypadkowa, że właśnie doszło do takiego wzmożenia emocjonalnego.
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