Dzieciaki atakują nożem kolegów ze szkoły. Nastolatka zabija siekierą nastolatkę. Co się dzieje z polskimi dziećmi?

Przede wszystkim mamy do czynienia z prawem serii. Zawsze tak było, że tragiczne zdarzenia po nagłośnieniu uruchamiają kolejne. To jest zjawisko znane także w przypadku samobójstw. Trzeba pamiętać, że dzieci w wieku dorastania są podatne na różne emocje, wahania. Następuje wzmożenie emocjonalne i dochodzi do kolejnych tragicznych zdarzeń. Ci, którzy mają jakiś kłopot ze sobą, zaczynają myśleć, że to jest dobre wyjście z sytuacji. Mam takie poczucie, że ta czarna seria ataków przy pomocy noża nie jest przypadkowa, że właśnie doszło do takiego wzmożenia emocjonalnego.