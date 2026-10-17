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Katarzyna Hall: Nie uszczęśliwiajmy uczniów dodatkowymi przedmiotami

Nawet godzina tygodniowo poświęcona na pomoc uczniom z trudnościami albo na pracę z wyjątkowo uzdolnionymi, robi różnicę. Spersonalizowana edukacja jest niezbędna w systemie nauczania. Nawet kosztem pomniejszenia obowiązkowej siatki przedmiotów – mówi Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej w latach 2007–2011.

Publikacja: 17.10.2026 19:00

Czy dzieci są w stanie dobrze rozwiązywać zadania matematyczne, jeżeli nie wykonają iluś ćwiczeń? Cz

Czy dzieci są w stanie dobrze rozwiązywać zadania matematyczne, jeżeli nie wykonają iluś ćwiczeń? Czy będą dobrze pisać prace pisemne, jeżeli nie przeczytają lektur lub nie poćwiczą pisania w domu? W momencie, kiedy jednocześnie mamy presję na efekty nauczania, [rezygnacja z prac domowyc] to chyba nie był najlepszy pomysł – uważa Katarzyna Hall

Foto: MAGDA STAROWIEYSKA

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Eliza Olczyk

Dzieciaki atakują nożem kolegów ze szkoły. Nastolatka zabija siekierą nastolatkę. Co się dzieje z polskimi dziećmi?

Przede wszystkim mamy do czynienia z prawem serii. Zawsze tak było, że tragiczne zdarzenia po nagłośnieniu uruchamiają kolejne. To jest zjawisko znane także w przypadku samobójstw. Trzeba pamiętać, że dzieci w wieku dorastania są podatne na różne emocje, wahania. Następuje wzmożenie emocjonalne i dochodzi do kolejnych tragicznych zdarzeń. Ci, którzy mają jakiś kłopot ze sobą, zaczynają myśleć, że to jest dobre wyjście z sytuacji. Mam takie poczucie, że ta czarna seria ataków przy pomocy noża nie jest przypadkowa, że właśnie doszło do takiego wzmożenia emocjonalnego.

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