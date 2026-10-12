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Barbara Szymczak-Maciejczyk: Literaturę trzeba pochłaniać wszystkimi zmysłami

Obowiązkiem dobrego pisarza jest sprawienie, by człowiek, który nabył książkę, przeżył doświadczenie czytelnicze w pełni. Rozmowa z Barbarą Szymczak-Maciejczyk, autorką „Akademii Ciemnogrodzkiej” oraz „Listów nieserdecznych”.

Publikacja: 12.10.2026 10:56

Barbara Szymczak-Maciejczyk: Literaturę trzeba pochłaniać wszystkimi zmysłami

Foto: Katarzyna Świebodzińska

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Michał Chudoliński

W ostatnich latach do łask wróciły mroczne estetyki: dark academia, gotyckie szkoły, tajne stowarzyszenia, biblioteki, stare korytarze, rytuały, magia, sekrety. Jak pani myśli, z czego wynika ta potrzeba? Czy żyjemy w kulturze, która z jednej strony wszystko ujednolica i przyspiesza, a z drugiej jednak tęskni za tajemnicą i niedopowiedzeniem?

Dark academia do pewnego stopnia wiąże się z romantyzowaniem rzeczywistości. Jednak tendencję do podobnych praktyk widać bardzo wyraźnie nie tylko w kontekście tego gatunku, lecz również życia per se. Romantyzujemy jesienne wieczory, letnie spacery, deszczowe popołudnia, ale także – codzienność, związki i pracę. Można pokusić się o pytanie, czy owa praktyka nie służy ułatwieniu nam radzenia sobie z trudami szarego dnia i nadaniu mu odrobiny magii.

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