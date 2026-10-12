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Dark academia do pewnego stopnia wiąże się z romantyzowaniem rzeczywistości. Jednak tendencję do podobnych praktyk widać bardzo wyraźnie nie tylko w kontekście tego gatunku, lecz również życia per se. Romantyzujemy jesienne wieczory, letnie spacery, deszczowe popołudnia, ale także – codzienność, związki i pracę. Można pokusić się o pytanie, czy owa praktyka nie służy ułatwieniu nam radzenia sobie z trudami szarego dnia i nadaniu mu odrobiny magii.
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