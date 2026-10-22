Podrożeją alkohole i napoje energetyczne
Wśród licznych uchwalonych w czwartkowe popołudnie ustaw podatkowych są takie, które bezpośrednio przełożą się na ceny różnych napojów, w tym alkoholowych. Chodzi tu bowiem o podwyżki akcyzy, opłaty cukrowej, a także likwidację preferencyjnych stawek VAT.
Uchwalona nowela do ustawy o akcyzie podwyższa stawki tego podatku na alkohole. To kolejna próba rządu, by dokonać takiej podwyżki po ubiegłorocznym prezydenckim wecie do ustawy akcyzowej.
Stawki akcyzy na napoje alkoholowe mają wzrosnąć od 1 stycznia 2027 r. W przypadku mocnych alkoholi dzisiejsza stawka 8811 zł za hektolitr stuprocentowego spirytusu wzrośnie do 10 109 zł.
W przypadku piwa stawka akcyzy odnosi się do specjalistycznych stopni Plato w jednym hektolitrze gotowego wyrobu. Ma ona wzrosnąć z 12,04 zł do 13,82 zł.
W przypadku wyrobów winiarskich akcyza jest naliczana różnie, w zależności od typów tych napojów. Dla win i napojów fermentowanych stawka wyniesie 280,83 zł za hektolitr zamiast 245 zł obecnie. Cydr i perry o mocy do 5 proc. alkoholu będą podlegały stawce 122,71 zł za hektolitr (dziś 97 zł). W przypadku tzw. wyrobów pośrednich dzisiejszą stawkę 490 zł za hektolitr zastąpi stawka 562,93 zł.
Takie podwyżki oznaczają wzrost stawek akcyzy o 20 proc. zamiast przewidzianych wcześniej podwyżek piętnastoprocentowych. Rząd uzasadnia takie zaostrzenie podwyżki rosnącą dostępnością cenową alkoholi w stosunku do płac.
Według rządowych szacunków, po tych podwyżkach akcyzy półlitrowa butelka 40-procentowej wódki podrożeje o prawie 12 proc., a tej samej objętości butelka piwa o 4,41 proc. Butelka wina o objętości 0,75 l ma podrożeć o 1,68 proc., a podobnej objętości Porto o niecałe 3 proc.
W tej samej ustawie posłowie zdecydowali o zwiększeniu o 1,4 mld zł dotacji podmiotowej do Narodowego Funduszu Zdrowia. Te dodatkowe środki mają pochodzić z większych wpływów z podwyższonej alkoholowej akcyzy.
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Opłata od słodkich napojów wzrośnie. Od napojów energetycznych nawet dziesięciokrotnie.
Podrożeją też napoje słodzone, a to za sprawą nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym. Przewidziana w niej opłata cukrowa jest określona kwotowo i od 2020 r. mimo stosunkowo wysokiej inflacji nie była waloryzowana. Rząd forsujący tę podwyżkę zauważa, że ma to zniechęcić do spożywania słodkich napojów i przynieść efekty zdrowotne. Zresztą 96 proc. wpływów z tej opłaty zasila NFZ.
Bez zmian ma pozostać konstrukcja tej opłaty – będzie się wciąż składała z dwóch części. Opłata stała za zawartość cukrów mniejszą niż 5g w 100 ml napoju wzrośnie z 50 do 70 groszy. Natomiast drugi element – opłata zmienna za każdy gram cukrów powyżej 5g w 100 ml napoju – ma wynosić 10 groszy zamiast dzisiejszych 5 groszy.
Aż dziesięć razy wzrośnie opłata od napojów z kofeiną lub tauryną. Z dzisiejszych 10 groszy wzrośnie do 1 zł za litr napoju. Maksymalna wysokość opłaty ma wzrosnąć z 1,20 do 1,80 zł za litr.
Opłatą cukrową mają być objęte także koncentraty napojów w postaci stałej oraz napoje sprzedawane jako suplementy diety. Te ostatnie często w praktyce bywają zwykłymi napojami bez właściwości poprawiających zdrowie, choć tak sugeruje dotyczący ich przekaz reklamowy.
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Osobną ustawą ma być też podniesiony VAT od napojów bezalkoholowych. Zamiast stawek 5 proc. lub 8 proc. będzie stosowana podstawowa – 23 proc. Chodzi tu o napoje energetyczne zawierające kofeinę i taurynę, a także o napoje bezalkoholowe, które poprzez wygląd opakowań i sposób reklamowania kojarzą się z alkoholami.
Podwyżka podatku obejmie także napoje zawierające w swoim składzie co najmniej 20 proc. soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego. Obecnie tego typu napoje bezalkoholowe (w tym również w rodzaju piwa, wina, cydru czy napojów energetycznych) zawierające mniej niż 20 proc. soku z owoców czy warzyw objęte są stawką podstawową.
Czy prezydent znów zawetuje te zmiany? Podwyżkę akcyzy na alkohol uchwalono 377 głosami przy 59 przeciw i tylko jednym wstrzymującym się. Oznacza to, że poparła ją znaczna część opozycji. W przypadku podwyżki opłaty cukrowej głosów przeciw było tylko 78, a aż 128 posłów wstrzymało się od głosu. Nie jest to zatem wyraźny sprzeciw opozycji wobec rządowych planów, choć oczywiście prezydent Karol Nawrocki nie musi się tymi wynikami przejmować.
Etap legislacyjny: ustawy przekazane do Senatu
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