Za ustawą zagłosowało 400 posłów, 9 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Podczas prac nad ustawą zgłoszono 37 poprawek. Część z nich została przyjęta.

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Projekt został przygotowany przez Lewicę i był rozpatrywany wspólnie z propozycją Polski 2050. Komisja Zdrowia zdecydowała, że projektem wiodącym będzie propozycja Lewicy.

Nocna prohibicja w całym kraju

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada wprowadzenie ogólnokrajowego zakazu sprzedaży alkoholu między godz. 22 a 6 rano. Ograniczenie nie obejmie m.in. lokali gastronomicznych.

Samorządy zyskają również możliwość wprowadzenia dodatkowych ograniczeń. Gminy będą mogły zakazać sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach 21–22 lub 6–9.

Koniec reklamy alkoholu

Nowe przepisy wprowadzają także całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Za jego złamanie grozi grzywna od 30 tys. zł do 1 mln zł albo kara ograniczenia wolności.

Nowe obowiązki będą dotyczyć również osób sprzedających alkohol. Jeśli sprzedawca będzie miał wątpliwości co do wieku klienta, będzie musiał sprawdzić jego dokument tożsamości. W przypadku odmowy jego okazania sprzedaż alkoholu nie będzie możliwa.

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Opakowania alkoholu o pojemności do 300 ml mogą być tylko szklane lub metalowe. Na opakowaniach mają być widoczne ostrzeżenia: o szczególnej szkodliwości spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, o zakazie prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu i o szczególnej szkodliwości spożywania alkoholu przez osoby do lat 18.

Regulacja podnosi także opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Dla alkoholi do 18 proc. z 525 zł do 1050 zł, a dla alkoholu powyżej 18 proc. z 2100 zł do 4200 zł.

Przyjęte przez Sejm poprawki dotyczą m.in. zmiany definicji promocji napojów alkoholowych oraz wprowadzają sprzedaż alkoholu na odległość. To poprawki PSL–Trzeciej Drogi.

Przyjęto także poprawkę Polski 2050 dotyczącą zezwoleń na urządzanie gier losowych wykorzystywanych do reklamy alkoholu dozwolonej na podstawie dotychczasowych przepisów. Pozwolenia wydane przed wejściem w życie tej ustawy mają być ważne przez czas, na jaki zostały udzielone.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r.