„Gospodarka, głupku”, napisał 34 lata nad biurkiem Billa Clintona jeden z jego doradców. Clinton posłuchał rady i wygrał wybory, oskarżając poprzednika o nieumiejętną politykę gospodarczą i obiecując, że potrafi prowadzić ją w lepszy sposób (zresztą, o dziwo, słowa dotrzymał). We współczesnym świecie takie odwołanie się do zdrowego rozsądku i obiektywnej oceny sytuacji gospodarczej wydaje się jednak coraz mniej skuteczne.

Wyborcy mogą odsunąć Beniamina Netanjahu od władzy, mimo wzrostu PKB na poziomie 7 proc.