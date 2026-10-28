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Witold M. Orłowski: Gdyby decydowała gospodarka, Beniamin Netanjahu nie miałby powodów do niepokoju

Kolejne wybory parlamentarne i prezydenckie, do których dochodzi na świecie, mają coraz mniej wspólnego z oceną jakości rządzenia, a coraz więcej z emocjami.

Publikacja: 28.10.2026 12:56

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Beniamin Netanjahu

Beniamin Netanjahu

Foto: REUTERS

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Witold M. Orłowski

„Gospodarka, głupku”, napisał 34 lata nad biurkiem Billa Clintona jeden z jego doradców. Clinton posłuchał rady i wygrał wybory, oskarżając poprzednika o nieumiejętną politykę gospodarczą i obiecując, że potrafi prowadzić ją w lepszy sposób (zresztą, o dziwo, słowa dotrzymał). We współczesnym świecie takie odwołanie się do zdrowego rozsądku i obiektywnej oceny sytuacji gospodarczej wydaje się jednak coraz mniej skuteczne.

Wyborcy mogą odsunąć Beniamina Netanjahu od władzy, mimo wzrostu PKB na poziomie 7 proc. 

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