- Jeśli mamy rozmawiać o zbrojeniach, o rzeczach tajnych, nie mam pewności że środowisko pana Brauna Konfederacji tych informacji nie przekaże. Nie mam takiej pewności – powiedział Czarzasty. Marszałek Sejmu dodał, że poinformował prezydenta o swoich wątpliwościach, a Karol Nawrocki „zrobi co chce i weźmie za to pełną odpowiedzialność”.

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Włodzimierz Czarzasty: Jak wyjdziemy z UE, to pójdziemy do Władimira Putina

Marszałek Sejmu mówił też, że wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na Krynica Forum, gdzie mówił m.in. o tym, że trzeba zmienić UE, do czego narzędziem – w skrajnym przypadku – mogłoby być rozpoczęcie rokowań dotyczących wyjścia z Unii Europejskiej, to „przyzwyczajanie Polaków do wyjścia z UE”.

- UE jest na północ Polski, na południe Polski i na Zachód Polski. Jak wyjdziemy z UE to pójdziemy do gościa, który jest pana (Kaczyńskiego – red.) ulubieńcem, do (Władimira) Putina. Putin jest mordercą, Putin zabija ludzi – dodał.

W ocenie Czarzastego takie wypowiedzi to „taki sam proces jak legitymizowanie Brauna ze smugą faszyzmu wokół Brauna latającą,”. - To są złe sygnały, to jest namawianie do tego, żebyśmy uznali Brauna – ocenił Czarzasty.

- Nie zgadzamy się jako Lewica z legitymizowaniem Brauna, pryncypialnie z wyjściem polski z UE – podsumował Czarzasty. Jak dodał „to są pomysły”, z którymi jego partia walczy i „będzie walczyć za rok w trakcie wyborów”. - Ta ekipa na pewno Polski z UE nie wyprowadzi – zapewnił mówiąc o obecnej koalicji rządzącej.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego ma być poświęcona m.in. sprawie budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego – pierwsze od lutego – zostało zwołane na 3 listopada, na godzinę 15.00.

„Podczas posiedzenia o charakterze niejawnym omówione zostaną bieżące kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego oraz sprawa budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce” - napisał 27 października na X szef BBN Bartosz Grodecki.

O budowie stałej bazy USA w Polsce mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” były szef BBN i dyrektor z MON, gen. Dariusz Łukowski. Nasz rozmówca ujawnił, że wśród potencjalnych lokalizacji bazy są cztery miejsca – Wrocław, Poznań, Szczecin i Bydgoszcz.