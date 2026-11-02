Kristen Michal
Agencja Reutera informowała 30 października, że Pentagon zwrócił się do kilku państw NATO, w tym Litwy, Łotwy i Estonii, by te złagodziły swoje publiczne wypowiedzi na temat zagrożeń ze strony Rosji. Amerykańscy urzędnicy mieli argumentować, że niektóre deklaracje europejskich przywódców mogą przynosić skutki niekorzystne dla bezpieczeństwa kontynentu. Apel pojawił się w momencie, gdy Rosja zgodziła się wrócić do rozmów w formacie trójstronnym – z udziałem USA i Ukrainy.
Szef estońskiego rządu był pytany o te doniesienia przez radio ERR. – Nie dotarły do mnie bezpośrednio żadne takie uwagi – mówił i dodał, że gdy ostatni raz rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem, w czasie szczytu NATO w Ankarze, przekaz płynący ze strony USA mówił o tym, iż państwa europejskie muszą poważnie potraktować własną obronę przed rosyjskim zagrożeniem i przeznaczać więcej środków na obronność. Jak dodał, Estonia właśnie to robi.
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– Jeśli Rosja wciąż zabija cywilów, kobiety i dzieci, to nie zamierzam powstrzymywać się od mówienia o rosyjskim zagrożeniu – mówił też Michal. – Należy raczej kontynuować presję, wspierając Ukrainę – to jedyny sposób, aby zmusić Putina do zmiany celów – dodał.
Również inni czołowi estońscy politycy mówili, że nie zamierzają zmieniać swojej retoryki wobec Rosji.
Radio ERR zwróciło jednak uwagę, że zdaniem niektórych estońskich dyplomatów przedstawiciele najwyższych władz Estonii powinni ostrożnie dostosowywać swoje publiczne oświadczenia na temat Rosji, aby uniknąć marginalizacji na arenie międzynarodowej. – Przekaz Estonii w polityce zagranicznej stał się przewidywalny, a dalsze utrzymywanie ostrego tonu grozi znużeniem wśród międzynarodowych partnerów – ocenił doświadczony estoński dyplomata Jaap Ora, ostatnio kierujący misją dyplomatyczną Estonii w Kazachstanie.
– Polityka zagraniczna to nie miejsce na swobodne wyrażanie własnych przemyśleń – przyznał Ora. Według niego dyplomaci muszą dokładnie przemyśleć każde swoje słowo. – Można odczuwać silne emocje, ale przekaz publiczny należy wyważyć – podsumował.
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