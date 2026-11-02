3 listopada Amerykanie wybiorą wszystkich, 435 członków Izby Reprezentantów oraz 35 ze 100 senatorów. W skali całego kraju Partia Demokratyczna ma nad Partią Republikańską, politycznym zapleczem prezydenta USA Donalda Trumpa, ok. 8-10 punktów procentowych przewagi, co raczej przesądza zdobycie przez nią większości w Izbie Reprezentantów.

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W Senacie o utrzymaniu większości przez Partię Republikańską lub zdobyciu jej przez Partię Demokratyczną rozstrzygną wybory w siedmiu stanach.

Kiedy poznamy wyniki wyborów do Kongresu USA? Foto: PAP

Sondaż: Przewaga kandydatów Partii Demokratycznej w wyborach do Senatu w Michigan i na Alasce większa od błędu statystycznego

Z sondaży publikowanych przez „NYT” wynika, że w każdym z tych stanów prowadzi obecnie kandydat Partii Demokratycznej. Największą przewagę kandydaci demokratów mają w Michigan (11 punktów procentowych), Teksasie (7 punktów procentowych), Maine (6 punktów procentowych), Ohio i Kansas (po 5 punktów procentowych). W przypadku Teksasu, gdzie James Talarico ma szansę zostać pierwszym senatorem Partii Demokratycznej z tego stanu od 1986 roku i Michigan, gdzie o miejsce w Senacie walczy Abdul El-Sayed, który może zostać pierwszym muzułmańskim senatorem w USA, ich przewaga nad republikańskimi rywalami jest większa od błędu statystycznego.

Bardziej zacięta rywalizacja toczy się na Alasce (2 punkty procentowe przewagi kandydatki Partii Demokratycznej) i w Iowa (1 punkt procentowy).

Obecnie Partia Republikańska dysponuje w Senacie 53 mandatami, a Partia Demokratyczna – 45, ale dwóch senatorów niezależnych należy do klubu Partii Demokratycznej, co oznacza, że w praktyce demokraci mają 47 głosów w Izbie wyższej. Na początku kampanii przed wyborami połówkowymi wydawało się, że Partia Republikańska powinna utrzymać większość, ponieważ większość mandatów miała zostać obsadzonych w stanach, które zazwyczaj głosują na republikanów.

Sondaże: Spada poparcie dla Partii Republikańskiej wśród białych wyborców z klasy robotniczej

Niespodziewanie jednak takie „republikańskie” stany jak Teksas czy Kansas mogą wybrać senatorów z Partii Demokratycznej. Przyczyniają się do tego niskie notowania Donalda Trumpa, a także odczuwalny wzrost kosztów życia spowodowany m.in. drożejącym paliwem, co jest następstwem m.in. rozpoczętej przez USA i Izrael wojny z Iranem.

Z badań „NYT” wynika, że rosnące notowania demokratów mają związek z odzyskaniem poparcia wśród młodych wyborców oraz Latynosów oraz ze słabszym poparciem dla republikanów wśród wyborców białych z klasy robotniczej, stanowiących ich elektorat bazowy.

Dziennik odnotowuje, że w tegorocznych sondażach wzięto pod uwagę błędy badań z poprzednich wyborów, w których republikanie byli niedoszacowani. Gdyby zastosowano metodologię z poprzednich lat, przewaga demokratów byłaby większa i wynosiła od 4 punktów procentowych w Iowa do 16 w Michigan.

Wcześniejsze badania tej samej gazety pokazywały, że demokraci mają też szansę na wygraną w dwóch innych wyścigach o mandat senatora w tradycyjnych bastionach republikanów, w Nebrasce i Karolinie Południowej.