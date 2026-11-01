Bardzo szanowany przeze mnie prawnik prof. Marcin Matczak, który za rządów PiS bardzo mocno krytykował postępowanie władzy i jej ataki na praworządność, ale równocześnie nie pochwalał metody zastosowanej w ostatnich dniach, przez sędziów wybranych do TK obecną większością, przedstawił proste rozwiązanie obecnego kryzysu. „Istnieje bardzo proste rozwiązanie kryzysu wokół TK. Niech prezydent, który we wrześniu pisał w oficjalnym liście do TK, że nie chce Trybunału jednej partii, przyjmie ślubowanie (albo uzna złożone) od 8 sędziów TK wybranych w tej kadencji Sejmu” – napisał w serwisie X.