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Michał Szułdrzyński: Donald Tusk atakuje symetrystów. A to właśnie oni mają rację w sporze o Trybunał

Donald Tusk porównał spór o Trybunał Konstytucyjny do kradzieży torebki, a zwolenników kompromisu do symetrystów. Tyle że historia kryzysu TK nie jest czarno-biała. Bez porozumienia z prezydentem naprawa praworządności pozostanie polityczną iluzją.

Publikacja: 01.11.2026 23:16

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Policja przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego

Policja przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego

Foto: PAP/Radek Pietruszka

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Michał Szułdrzyński

Bardzo szanowany przeze mnie prawnik prof. Marcin Matczak, który za rządów PiS bardzo mocno krytykował postępowanie władzy i jej ataki na praworządność, ale równocześnie nie pochwalał metody zastosowanej w ostatnich dniach, przez sędziów wybranych do TK obecną większością, przedstawił proste rozwiązanie obecnego kryzysu. „Istnieje bardzo proste rozwiązanie kryzysu wokół TK. Niech prezydent, który we wrześniu pisał w oficjalnym liście do TK, że nie chce Trybunału jednej partii, przyjmie ślubowanie (albo uzna złożone) od 8 sędziów TK wybranych w tej kadencji Sejmu” – napisał w serwisie X.

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