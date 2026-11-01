W niedzielę w rozmowie z TVN24 Korwin-Piotrowska powiedziała, że w zarządzeniu dotyczącym przerwy w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego na okres miesiąca „opisane zarzuty (co do pracy Święczkowskiego i Sochańskiego – przyp. red.) muszą służyć wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec tych sędziów”.

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- Na końcu dyscyplinarnego postępowania jest zawsze w przypadku Trybunału Konstytucyjnego sąd dyscyplinarny. Jest to skład trzyosobowy w pierwszej instancji, pięcioosobowy w drugiej instancji składający się wyłącznie z sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który ja wylosuję - wyjaśniła Korwin-Piotrowska.

Zapowiedziała, że w poniedziałek wyda zarządzenie, które rozszerzy porządek obrad wtorkowego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK o punkt dotyczący losowania składów sędziów potrzebnych do postępowania dyscyplinarnego. Jak argumentowała, celem tego zarządzenia ma być losowanie sędziów „w warunkach absolutnej transparentności, żeby nie mogło być żadnych zarzutów co do tego losowania”.

Dodała, że w ciągu 30 dni sąd dyscyplinarny „musi z urzędu rozpoznać natychmiastową przerwę” w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego.

Prawnicy podzieleni w sprawie odsunięcia Święczkowskiego od kierowania TK

W piątek wieczorem doszło do przejęcia kontroli w Trybunale Konstytucyjnym przez grupę sędziów, których Sejm powołał w tym roku do TK, lecz większości z nich nie dopuścił do orzekania prezes TK Bogdan Święczkowski. Na stronie TK pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w jego czynnościach jako prezesa TK. Taką samą przerwę zarządzono wiceprezesowi TK Bartłomiejowi Sochańskiemu. Zarządzenia wydała Anna Korwin-Piotrowska – sędzia TK mająca najdłuższy staż sędziowski. Jako powód wskazała niedopuszczenie do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym TK wybranej 13 marca przez Sejm czwórki sędziów. To zaś sprawiło brak możliwości uchwalenia projektu dochodów i wydatków Trybunału w 2027 r.

„Naruszanie przepisów prawa przez sędziego Bogdana Święczkowskiego stwarza zagrożenie braku dysponowania przez Trybunał środkami finansowymi, regulowania zobowiązań jednostki budżetowej, jaką jest Trybunał i brak możliwości wypełniania jego zadań. (…) Niepodjęcie niezbędnych działań przez Zgromadzenie Ogólne skutkować może zaprzestaniem funkcjonowania Trybunału jako konstytucyjnego organu władzy sądowniczej” – napisała w datowanym na 30 października zarządzeniu sędzia Korwin-Piotrowska, która została też ogłoszona osobą tymczasowo kierującą TK. Wśród przewinień Święczkowskiego wskazała również m.in. manipulowanie składami sędziowskimi i niedopuszczenie do pełnienia obowiązku sędziego Macieja Berka.

W tym samym czasie minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o skierowaniu do TK pięciu wniosków dotyczących uchylenia immunitetów osób kierujących Trybunałem. Cztery odnoszą się do Bogdana Święczkowskiego, a piąty do wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. „Wnioski są bardzo obszerne – liczą łącznie 224 strony. Cztery wnioski dotyczą wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pełniącego obowiązki prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Piąty wniosek dotyczy uchylenia immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Do Trybunału przekazane zostało także 50 tomów akt dotyczących przestępstw wskazanych we wnioskach” – napisał, dodając, że wszystkie dokumenty przekazał „sędzi Trybunału Konstytucyjnego najstarszej stażem”.

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, prawnicy są podzieleni, co do podstawy na jakiej Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie o przerwie w wykonywaniu czynności przez Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.