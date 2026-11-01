Liderka skrajnej prawicy uznała, że musi wystąpić w roli arbitra praworządności demokracji w naszym kraju. Nie przez przypadek. Faworytka w walce o Pałac Elizejski (uzyskuje w sondażach 33-35 proc. już w pierwszej turze) wciąż wywołuje u znacznej części Francuzów obawy o zachowanie demokracji i reguł państwa prawa we Francji.

„Poważne wydarzenia, które toczą się teraz w Polsce wokół Trybunału Konstytucyjnego, wywołują głębokie zaniepokojenie” – napisała na X Le Pen. „Wątpliwe zawieszenie przewodniczącego Trybunału, interwencja sił bezpieczeństwa wokół tej instytucji zdają się oznaczać przejęcie siłą struktury konstytucyjnej. Obojętność Unii Europejskiej i cisza mediów wobec kryzysu polskiego prowokują uzasadnione wątpliwości: nie można dowodzić, że się broni demokracji i państwa prawa, dając jednocześnie wrażenie, że nie respektuje się samemu reguł, które go ustanowiły. Mnogość działań siłowych wewnątrz Unii Europejskiej wywołuje poważne wątpliwości” – czytamy w dalszej części wpisu.