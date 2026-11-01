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Spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce w sierpniu 2025 r.
Omijając szerokim łukiem „nieprzyjazne kraje” kremlowskiemu ministrowi spraw zagranicznych Siergiejowi Ławrowowi udało się dotrzeć do USA, na spotkanie szefów dyplomacji grupy G20 – najsilniejszych gospodarczo państw świata.
Obecność Ławrowa w tym gremium nie jest niczym nadzwyczajnym, w czasie inwazji na Ukrainę wysłannik Putina uczestniczył we wszystkich takich spotkaniach. Nowością jest za to miejsce: tym razem to USA. Przyjazd Ławrowa do kraju uważanego za lidera zachodniego świata wywołał nieskrywane odruchy niechęci.
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