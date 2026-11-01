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Ewakuacja głodującego miasteczka. „17 autobusów do Ukrainy, 4 do Rosji”

Kilkuset wyczerpanych mieszkańców naddnieprzańskich Oleszek dotarło już na Ukrainę. To pierwsza dama Melania Trump miała wynegocjować szczegółowy rozejm. Teraz i Waszyngton, i Moskwa chcą wykorzystać humanitarną operację do swoich celów.

Publikacja: 01.11.2026 17:29

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Ewakuacja głodującego miasteczka. „17 autobusów do Ukrainy, 4 do Rosji”

Foto: EPA/THE OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN THE RUSSIA

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Andrzej Łomanowski

– Chciałam, żeby Ukraina przyszła do Oleszek, a nie Oleszki do Ukrainy – mówiła dziennikarzom Iryna, jedna z ewakuowanych mieszkanek miasteczka.

Oleszki znalazły się jakby w oblężeniu w grudniu ubiegłego roku. Rosyjska armia zaminowała wszelkie szlaki umożliwiające dotarcie do nich. Odcięci od zaopatrzenia mieszkańcy z trudem przetrwali poprzednią zimę. Wraz z nadchodzącą następną zagroziła im głodowa śmierć.

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