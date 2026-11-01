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– Chciałam, żeby Ukraina przyszła do Oleszek, a nie Oleszki do Ukrainy – mówiła dziennikarzom Iryna, jedna z ewakuowanych mieszkanek miasteczka.
Oleszki znalazły się jakby w oblężeniu w grudniu ubiegłego roku. Rosyjska armia zaminowała wszelkie szlaki umożliwiające dotarcie do nich. Odcięci od zaopatrzenia mieszkańcy z trudem przetrwali poprzednią zimę. Wraz z nadchodzącą następną zagroziła im głodowa śmierć.
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