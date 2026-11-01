Chodzi o wydarzenia z nocy z piątku na sobotę. Na stronie Trybunału Konstytucyjnego opublikowano wówczas zarządzenia o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Na terenie Trybunału pojawiła się policja, a przed budynkiem rozpoczął się protest z udziałem polityków opozycji. W reakcji na te wydarzenia prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i przybył do TK. W mediach opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku TK oraz spór między przedstawicielami prezydenta a osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału.

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W niedzielę Kancelaria Prezydenta zapowiedziała złożenie zawiadomienia do prokuratury. Rzecznik Karola Nawrockiego twierdzi, że doszło do naruszenia nietykalności cielesnej głowy państwa. Jego zdaniem kierująca TK sędzia Anna Korwin-Piotrowska i sędziowie TK wybrani przez Sejm Maciej Berek oraz Krystian Markiewicz „nie mieli prawa dotykać pana prezydenta”. Zapowiedział, że Kancelaria Prezydenta „podejmie działania związane ze złożeniem zawiadomień do prokuratury” przeciwko tym osobom.

Karol Nawrocki w Trybunale Konstytucyjnym. Korwin-Piotrowska relacjonuje przebieg zdarzeń

O ten incydent w TVN24 pytana była Anna Korwin-Piotrowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, która w piątek przejęła kierowanie Trybunałem jako najstarsza stażem sędziowskim.

Jak relacjonowała, wyszła przed drzwi TK z innymi sędziami, by przywitać prezydenta, ale jego zachowanie wskazywało, że nie zamierza się przed nimi zatrzymać.

- Podniesionym głosem wypowiedział słowa: „idzie prezydent”. Zrozumiałam tę wypowiedź, że wszyscy powinniśmy się rozstąpić – powiedziała. Według niej Nawrocki następnie naparł na nią i próbował się przepchnąć. Według jej relacji Nawrocki do wybranych przez Sejm sędziów wykrzykiwał, że nie są sędziami, a jego otoczenie twierdziło, że szuka kluczy do gabinetu wiceprezesa TK. Korwin-Piotrowska pytana, czy szukano dokumentów, odpowiedziała: „Tego nie wiem".

Odnosząc się do zapowiedzi złożenia przez Kancelarię Prezydenta zawiadomienia prokuratury o naruszeniu jego nietykalności, Korwin-Piotrowska wyraziła nadzieję, że osoby towarzyszące Nawrockiemu udostępnią wszystkie nagrania. Wskazała, że kilka z nich rejestrowało wydarzenia. Nie wykluczyła też własnego zawiadomienia w tej sprawie. - Może i złożę, ale za jakiś czas – powiedziała.

Jej zdaniem urząd prezydenta nie uprawnia do dowolnego wchodzenia do sądów i trybunałów. Powołała się na ich konstytucyjną odrębność. - Pan prezydent, jeżeli wchodzi w majestacie władzy wykonawczej, a to było tego rodzaju wejście, to jest ono ograniczone do szczególnych sytuacji, żeby nie naruszyć niezależności władzy - argumentowała. Pytana, czy prezydent był w tej sytuacji „uzurpatorem”, Korwin-Piotrowska potwierdziła. Jej zdaniem Nawrocki przekroczył swoje uprawnienia i „wtargnął do niezależnego Trybunału”.



