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Wojna o budynek Trybunału Konstytucyjnego przestaje być kolejną wojną zastępczą
„Listopad to dla Polski niebezpieczna pora”, zauważa Wielki Książę Konstanty w dramacie Wyspiańskiego. Po siłowym przejęciu budynku Trybunału Konstytucyjnego wielu mogło mieć w weekend poczucie, że zbliża się w Polsce jakieś przesilenie. Niejasnym pozostaje tylko, czy będzie miało ono charakter politycznego rozwiązania, czy objawi się w formie gwałtownej i przy użyciu przemocy. Stąd zapewne obawy, czy nie wkraczamy na ścieżkę prowadzącą nawet do wojny domowej.
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