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Marek A. Cichocki: Polska gra polityczna przestaje być zabawą, a staje się walką o życie

Możliwe, że toczący się w Polsce od ćwierćwiecza konflikt polityczny wchodzi nie tylko w nowy etap, ale zmienia również zasadniczo swoją naturę, a wojna o budynek Trybunału Konstytucyjnego przestaje być kolejną wojną zastępczą.

Publikacja: 02.11.2026 05:21

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Wojna o budynek Trybunału Konstytucyjnego przestaje być kolejną wojną zastępczą

Wojna o budynek Trybunału Konstytucyjnego przestaje być kolejną wojną zastępczą

Foto: PAP/Paweł Supernak

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Marek A. Cichocki

„Listopad to dla Polski niebezpieczna pora”, zauważa Wielki Książę Konstanty w dramacie Wyspiańskiego. Po siłowym przejęciu budynku Trybunału Konstytucyjnego wielu mogło mieć w weekend poczucie, że zbliża się w Polsce jakieś przesilenie. Niejasnym pozostaje tylko, czy będzie miało ono charakter politycznego rozwiązania, czy objawi się w formie gwałtownej i przy użyciu przemocy. Stąd zapewne obawy, czy nie wkraczamy na ścieżkę prowadzącą nawet do wojny domowej.

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