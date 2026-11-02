„Listopad to dla Polski niebezpieczna pora”, zauważa Wielki Książę Konstanty w dramacie Wyspiańskiego. Po siłowym przejęciu budynku Trybunału Konstytucyjnego wielu mogło mieć w weekend poczucie, że zbliża się w Polsce jakieś przesilenie. Niejasnym pozostaje tylko, czy będzie miało ono charakter politycznego rozwiązania, czy objawi się w formie gwałtownej i przy użyciu przemocy. Stąd zapewne obawy, czy nie wkraczamy na ścieżkę prowadzącą nawet do wojny domowej.