Rada dyrektorów Nvidii przygotowuje się do odwołania prezesa koncernu Jensena Huanga po ujawnieniu, że miał on dwa romanse pozamałżeńskie – jeden z kobietą podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin, a drugi z pracownicą firmy – informował w poniedziałek rano „Wall Street Journal”, powołując się na informatorów z koncernu.CBS News Wednesday informacje potwierdził także serwis CBS News.

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Jednak Jensen Huang uprzedził decyzję rady i sam podał się do dymisji ze skutkiem natychmiastowym.

Gwałtowna reakcja amerykanskich rynków

Notowania akcji Nvidii spadły o 10 proc. przed rozpoczęciem sesji giełdowej, a przecena przyspieszyła po ogłoszeniu przez spółkę odejścia Huanga.

Kryzys wokół Huanga wywołuje niepewność co do przyszłości koncernu, który znajduje się w samym centrum boomu inwestycyjnego związanego ze sztuczną inteligencją. Huang był jedną z kluczowych postaci tego boomu, aktywnie promował potencjał technologii AI i odgrywał ważną rolę w zawieraniu strategicznych umów w branży technologicznej.

Rada dyrektorów Nvidii w niedzielę wszczęła niezależne dochodzenie. W poniedziałek przed rozpoczęciem sesji giełdowej akcje Nvidii spadły o 5 proc.

W niedzielnym e-mailu skierowanym do pracowników Huang przyznał się do romansu pozamałżeńskiego. „Byłem niewierny mojej żonie. Moje postępowanie zraniło ją i nasze dzieci. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego, co zrobiłem. Jest mi z tego powodu bardzo przykro” – napisał Huang.

Huang przyznał, że zawiódł zaufanie współpracowników, rady dyrektorów, partnerów biznesowych i akcjonariuszy Nvidii. Podkreślił, że kierowanie koncernem jest największym przywilejem jego życia, a jego obowiązkiem jest działać na rzecz firmy i być godnym zaufania. Zapewnił, że pozostaje w pełni zaangażowany w działalność Nvidii i zrobi wszystko, aby odzyskać utracone zaufanie.

Romans założyciela Nvidia z domniemaną chińską agentką

W ubiegłym miesiącu „The New York Times” poinformował, że amerykańskie służby wywiadowcze podejrzewają obywatelkę Chin Alice Huang, byłą członkinię kierownictwa firmy Megaspeed, będącej klientem Nvidii i kupującej jej chipy, o współpracę z chińskim wywiadem. Kobieta, której bliskie relacje z Jensenem Huangiem były dobrze udokumentowane, mogła działać jako źródło informacji dla władz w Pekinie i przekazywać informacje rządzącej Chinami partii komunistycznej.