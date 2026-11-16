Nowa pożyczka miałaby opierać się na tym samym mechanizmie, na jakim opierała się pożyczka o wartości 90 mld euro przyznana Ukrainie przez UE w tym roku. Unia Europejska udzieliła pożyczki po zaciągnięciu jej przez Komisję Europejską na rynkach kapitałowych w imieniu krajów członkowskich. Ukraina nie będzie musiała spłacać kredytu do czasu wypłacenia jej reparacji wojennych przez Rosję. Odsetki będą spłacać za Kijów kraje członkowskie, z wyłączeniem Czech, Słowacji i Węgier.

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Koszty funkcjonowania ukraińskiego państwa rosną w związku z rosyjskimi atakami

Pomoc finansowa z UE ma pomóc Ukrainie w domknięciu budżetu na 2027 rok – Ukrainie brakuje do tego ok. 70 mld euro – wylicza „FT”. Pożyczka zaciągnięta przez UE miałaby pokryć 2/3 tej kwoty, a pozostała część miałaby zostać pokryta ze wsparcia, jakie Ukraina uzyska od sojuszników spoza UE.

Pożyczka na 90 mld euro miała zapewnić Ukrainie finansowanie na lata 2026 i 2027, ale coraz intensywniejsze ataki powietrzne Rosji na infrastrukturę Ukrainy zwiększyły koszty działania państwa w związku z koniecznością odtwarzania tej infrastruktury.

Na kolejną pożyczkę przeznaczoną dla Kijowa muszą zgodzić się wszystkie kraje UE. Czechy, Słowacja, Węgry i Bułgaria zadeklarowały już wcześniej, że nie zamierzają dalej wspierać finansowo Kijowa.

Friedrich Merz groził blokowaniem budżetu UE, jeśli państwa członkowskie nie będą wspierać Ukrainy

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zagroził w ubiegłym tygodniu, że, jeśli wszystkie państwa członkowskie nie zobowiążą się do wspierania Ukrainy, wówczas niemiecki rząd nie poprze projektu wspólnego budżetu UE na lata 2028–2034. W odpowiedzi na tę groźbę premier Czech Andrej Babiš – jak pisze „FT” – w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy napisał, że „przyjęcie następnego wspólnego budżetu UE nie może być uzależnione od przyszłego (pakietu) wsparcia finansowego Ukrainy”.

„FT” pisze, że kilka innych państw przychylnych Ukrainie także wyraziło obawy w związku ze strategią obraną przez Merza.

26–27 listopada w Brukseli odbędzie się szczyt unijnych przywódców, a celem spotkania będzie wynegocjowanie wspólnego budżetu i zabezpieczenie dalszego wsparcia Ukrainy.