UOKiK od stycznia 2025 r. prowadził postępowanie w sprawie Zondycrypto, a we wrześniu 2025 r. prezes urzędu Tomasz Chróstny spotkał się z ABW w sprawie tej giełdy kryptowalut – informuje BusinessInsider w poniedziałkowej rozmowie z prezesem UOKiK Tomaszem Chróstnym.
– W styczniu 2025 r. wszczęliśmy formalne postępowanie – powiedział Chróstny cytowany przez BI. – Przede wszystkim badaliśmy klauzule w umowach i regulaminach funkcjonowania giełdy – dodał.
Wobec takich informacji pojawia się pytanie, czy aferze wokół Zondacrypto można było zapobiec, skoro postępowania ws. giełdy kryptowalut toczyły się na długo przed jej upadkiem.
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– Zasadnicze pytanie dotyczy tego, jak mogło dojść do takiej sytuacji w czasie, gdy organy ścigania od kilku lat prześwietlały ten podmiot, a także co stało się z pieniędzmi poszkodowanych – stwierdził Chróstny. – Warto zauważyć, że prokuratura wspierana przez ABW już od kilku lat przyglądała się działalności tego podmiotu, także w kontekście zaginięcia jednego z założycieli firmy – dodał, wskazując m.in. na kwestię zaginięcia prezesa giełdy Sylwestra Suszka w marcu 2022 roku.
Podkreślił, że już na początku 2025 roku wpłynęły pierwsze skargi.
– Większość napłynęła dopiero później, kiedy pojawiły się problemy z wypłatą pieniędzy. Łącznie było to około 800 sygnałów – stwierdził prezes UOKiK. – Według informacji, które są obecnie przedmiotem działań organów ścigania, w sprawie pojawiły się bardzo poważne wątki dotyczące działalności przestępczej, prania brudnych pieniędzy, a także oszustw na dużą skalę. To są kwestie należące do kompetencji prokuratury oraz służb, a nie UOKiK – przypomniał.
Na początku września 2026 roku policja na polecenie prokuratury zjawiła się w UOKiK i Polskim Komitecie Olimpijskim w celu zabezpieczenia dokumentów.
– Widząc pewne zmiany w regulaminach (Zondacrypto – przyp. red.), we wrześniu 2025 r. spotkaliśmy się z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby omówić sytuację i podzielić się spostrzeżeniami, które wykraczały poza nasz mandat prawny i kompetencje – stwierdził Chróstny. – W świetle informacji publicznych, materiałów, które posiadaliśmy, oraz prowadzonego postępowania prokuratorskiego istniały bardzo poważne wątpliwości o charakterze karnym. Musiały zostać wyjaśnione przez prokuraturę i ABW – relacjonował szef UOKiK.
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– Wskazywaliśmy również na potrzebę gruntownej analizy przepływów finansowych przez ABW przy wsparciu Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Chodziło o ustalenie, co dzieje się z pieniędzmi i jaka jest rzeczywista skala działalności tego przedsiębiorcy – przekazał Chróstny.
Podkreślił, że przekazane informacje dotyczyły kwestii, które leżą w kompetencjach organów ścigania. Prokuratura dysponuje pełną wiedzą, zgromadzoną przez UOKiK w postępowaniu. Szef Urzędu podkreślił jednocześnie, że UOKiK nie był w stanie zapobiec stratom poniesionym przez klientów giełdy.
– To prokuratura przy wsparciu ABW może wyjaśnić, jak działał ten podmiot i osoby zaangażowane, które doprowadziły do tak ogromnych strat oraz odpowiedzieć na pytanie, co stało się z pieniędzmi – stwierdził Chróstny. – Dostęp do informacji o przepływach finansowych pomiędzy podmiotami mają bowiem właściwe służby i instytucje, w tym ABW oraz GIIF. To wyłącznie one mogą wyjaśnić, jak doszło do tego oszustwa, co się stało z pieniędzmi i gdzie mogły zostać wyprowadzone, wreszcie jaka była w tym rola grup przestępczych – dodał.
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