„Kierownictwo oraz pracownicy rosyjskiego MSZ z głębokim żalem zawiadamiają, że 11 listopada, w wieku 66 lat, nagle zmarł Aleksandr Nikiticz Darczijew, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Stanach Zjednoczonych” – przekazał kierowany przez Siergieja Ławrowa resort.

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Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji określiło Darczijewa jako „wybitnego dyplomatę, doświadczonego przywódcę, życzliwego kolegę i mentora”. W komunikacie napisano, że dyplomata był profesjonalistą i wybitnym znawcą spraw amerykańskich oraz zajmował się jednym z kluczowych obszarów rosyjskiej polityki zagranicznej.

Nie żyje Aleksandr Darczijew, ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych

Rosyjskie MSZ przekazało kondolencje rodzinie i bliskim ambasadora. „Pamięć o naszym koledze, który odszedł od nas zbyt wcześnie, na zawsze pozostanie w naszych sercach” – głosi tekst.

Jak dotąd nie podano do publicznej wiadomości przyczyny śmierci Aleksandra Darczijewa.

Jak podały rosyjskie media, Aleksandr Darczijew urodził się 14 maja 1960 r. Jego ojciec Nikita Iwanowicz Darczijew pełnił funkcję radcy-ministra w radzieckiej ambasadzie na Węgrzech. W 1983 r. Aleksandr Darczijew ukończył studia na wydziale historycznym Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa. Po zakończeniu nauki podjął pracę w Instytucie Studiów nad USA i Kanadą Akademii Nauk ZSRR, kolejno jako doktorant, młodszy pracownik naukowy oraz pracownik naukowy.

Po odejściu z instytutu w 1992 r. wstąpił do służby dyplomatycznej. Do 1997 r. zajmował stanowiska pierwszego sekretarza, kierownika sekcji oraz kierownika wydziału w Departamencie Ameryki Północnej rosyjskiego MSZ. W latach 1997–2002 Darczijew pełnił funkcję radcy w ambasadzie Rosji w Stanach Zjednoczonych, a następnie, w latach 2003–2005, zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Ameryki Północnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W kolejnych latach wrócił do ambasady w Waszyngtonie, gdzie na stanowisku radcy-ministra pracował do 2010 r.

Następnie dyplomata został mianowany dyrektorem Departamentu Ameryki Północnej w MSZ Rosji, funkcję tę pełnił przez cztery lata. Od października 2014 do stycznia 2021 r. Darczijew był ambasadorem Rosji w Kanadzie, a po powrocie z placówki ponownie objął stanowisko dyrektora Departamentu Ameryki Północnej w MSZ. Od 2025 r. kierował Departamentem Północnoatlantyckim, zajmującym się Wielką Brytanią, Irlandią, Kanadą oraz USA. 6 marca 2025 r. Aleksandr Darczijew został mianowany ambasadorem Rosji w Stanach Zjednoczonych.

Jak napisało CNN, rosyjski przywódca Władimir Putin mianował Darczijewa, „doświadczonego dyplomatę, znanego w przeszłości z publicznego potępiania Zachodu, na stanowisko ambasadora w Waszyngtonie, powierzając mu zadanie zbliżenia z administracją Trumpa, co wywołało niepokój na Ukrainie oraz w krajach europejskich”.