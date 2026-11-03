O tegoroczny tytuł powalczy m.in. „aura/aura farming”, oznaczające charyzmę, styl i zdolność wywierania pozytywnego wrażenia na innych, żartobliwie ujmowane jako zasób punktów, które można zdobywać lub tracić. „Aura farming” („farmienie aury”) jest celowym budowaniem lub wzmacnianiem tego efektu przez efektowne, pozornie niewymuszone gesty, zachowania i stylizacje. Wyrażenie „aura farming” bywa również ironicznym komentarzem do przesadnego zabiegania o podziw. Angielski człon „farming” nawiązuje do języka gier, oznacza gromadzenie zasobów lub punktów przez wykonywanie określonych czynności.

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Czytaj więcej Społeczeństwo Poznaliśmy Młodzieżowe Słowo Roku 2025 „Szponcić”/„szpont” zostało Młodzieżowym Słowem Roku 2025 – ogłosił organizator plebiscytu, Wydawnictwo Naukowe PWN. Młodzieżowe Słowo Roku wybrano...

Głos można oddać również na słowo „bro”. To potoczne, poufałe określenie kolegi lub przyjaciela, a także zwrot do takiej osoby. Jest odpowiednikiem słów „stary”, „ziomek”, „kumpel” i pochodzi od angielskiego „bro”, czyli skróconej postaci słowa „brother” – „brat”.

Brokuł, kukiriniarz i larpowanie

Na liście znalazł się także „brokuł” oznaczający fryzurę chłopięcą lub męską z krótko przystrzyżonymi bokami i bujnymi, kręconymi lub falowanymi włosami na górze, przypominającą właśnie różyczkę brokułu. To również żartobliwe określenie noszącego ją nastolatka. Z określeniem takiej osoby bywa łączony stereotyp chłopaka korzystającego z hulajnogi elektrycznej, noszącego markowe ubrania i regularnie biegającego na siłownię.

Głos można także oddać na słowo „kukiriniarz” – potoczne, niekiedy żartobliwe określenie użytkownika lub miłośnika hulajnóg elektrycznych, zwłaszcza marki KuKirin. W użyciu prześmiewczym lub krytycznym odnosi się do młodego użytkownika, któremu przypisuje się brawurową jazdę, skłonność do popisów i stwarzanie zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Slop, tuff i unc. Znaczenie słów

Na finałowej liście jest także „larp/larpować”, które oznacza udawanie kogoś, kim się nie jest, kreowanie się na znawcę lub specjalistę w dziedzinie, w której nie ma się odpowiedniej wiedzy lub kompetencji, odgrywanie takiej roli na pokaz. Określenie nawiązuje do angielskiego skrótowca LARP („live action role-playing” – odgrywanie ról na żywo), oznaczającego grę fabularną, której uczestnicy wcielają się w fikcyjne postacie. W znaczeniu slangowym odgrywanie roli odnosi się jednak do pozorowania kompetencji, cech lub statusu.

Na finałowej liście pojawiło się także słowo „son”. To żartobliwa lub ironiczna reakcja na coś absurdalnego, żenującego lub zaskakującego, wyrażająca niedowierzanie, rozbawienie, zażenowanie albo rozczarowanie. Pochodzi od angielskiego „son” – „syn” – używanego także jako poufały zwrot do rozmówcy. W obiegu memicznym może funkcjonować jako samodzielna reakcja. Występuje również w zapisie SON i w połączeniu z emotkami, zwłaszcza przedstawiającymi płaczącą twarz, zwiędłą różę oraz złamane serce, które zależnie od kontekstu podkreślają rozbawienie, ironię, zażenowanie lub rozczarowanie.

W finale znalazło się także słowo „peak” oznaczające „znakomity, najwyższej jakości, najlepszy w swojej kategorii; także szczytowa forma lub najwyższy stopień nasilenia jakiejś cechy bądź zjawiska”. Słowo pochodzi od angielskiego „peak” oznaczającego właśnie szczyt, najwyższy poziom. Wyrażenie „być w peaku” oznacza „być w szczytowej formie”. Słowo może również odnosić się do zjawisk ocenianych negatywnie, np. „peak głupoty” (szczyt głupoty).

Wśród zgłoszonych przez internautów słów jest także „płakał” będący „prześmiewczym komentarzem o kimś, kto został zawstydzony, pokonany lub pozbawiony pewności siebie”. Jest to memiczny cytat z wypowiedzi Doroty Wellman w podcaście Imponderabilia. Dziennikarka opowiadała o spotkaniu z internetowym hejterem, który – według jej relacji – podczas bezpośredniej konfrontacji płakał i przepraszał za obraźliwe wpisy.

Na finałowej liście pojawiło się także słowo „slop”. Oznacza ono treści, zwłaszcza cyfrowe, oceniane jako bezwartościowe lub wtórne, często produkowane masowo, zwłaszcza za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji (wówczas „AI slop”). Szerzej są to schematyczne, mało ambitne wytwory kultury, np. gry, filmy czy książki, obliczone na łatwą konsumpcję. Wyraz pochodzi od angielskiego „slop” oznaczającego „pomyje”, „breja”.

Zagłosować można także na słowo „spływka”. To żartobliwa lub lekceważąca formuła odprawiania rozmówcy, wyrażająca żądanie odejścia lub zakończenia rozmowy. „Spływka” jest odpowiednikiem „spływaj”, „spadaj”.

W finale jest również znane z poprzednich edycji plebiscytów słowo „tuff”, które oznacza „atrakcyjny, modny, efektowny, budzący uznanie”. Jest to slangowy wariant angielskiego „tough”, czyli „twardy”, „mocny”. Odnosi się zwłaszcza do ubrań, dodatków i stylizacji, ale także do osób, muzyki i innych rzeczy, które robią wrażenie. Bywa używany ironicznie. W polskim obiegu występuje m.in. wymowa „tuf”.

Finałową listę zamyka „unc”. Jest to żartobliwe lub lekceważące określenie osoby, zwykle mężczyzny, postrzeganej jako starsza, staroświecka lub nieznająca aktualnych trendów. Słowo pochodzi od angielskiego „unc”, skróconej postaci słowa „uncle” – „wujek”. Określenie nie wyznacza stałej granicy wieku – z perspektywy nastolatków może odnosić się także do młodego dorosłego, np. osoby po trzydziestce. W tym użyciu jest zbliżone do słów „wapniak” i „boomer”. Wyrażenie „unc behavior” oznacza zachowanie kojarzone ze starszym pokoleniem.

Jak głosować na Młodzieżowe Słowo Roku?

Wyrazy i wyrażenia zostały wyłonione spośród najczęściej zgłaszanych przez internautów propozycji, spełniających wszystkie kryteria regulaminowe. W skład jury plebiscytu wchodzą Anna Wileczek (przewodnicząca; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Bartek Chaciński („Polityka”), Jacek Pyżalski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Jakub Kostecki (Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży UJK).

Etap głosowania trwa do 30 listopada. Zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem formularza na stronie https://sjp.pwn.pl/msr. Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi w grudniu.

W ubiegłym roku decyzją internautów oraz jurorów zwyciężyło słowo „szponcić”.