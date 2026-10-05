Rafał Modrzewski, CEO ICEYE
Jedna część to Centrum Operacji Satelitarnych, skąd będziemy operować konstelacją satelitów. Poza tym mamy w Warszawie ogromny zespół badawczo-rozwojowy. W starej siedzibie byliśmy w stanie pomieścić do 100 osób. Tutaj planujemy minimum 300 osób. Większość z nich to inżynierowie.
Budujemy też w nowym miejscu duży „cleanroom” produkcyjny. To nie jest stricte „fabryka”, ale to miejsce pozwoli nam na produkcję pewnej liczby satelitów, na pewno prototypów. Będzie to „cleanroom” dość zaawansowany, więc nowe typy technologii, nad którymi pracujemy, będą opracowywane właśnie tutaj.
M.in. na badania rozwojowe i produkcję nowego typu satelitów. To są wstępne szacunki, ale zakładam, że ten budżet raczej się zwiększy, niż zmniejszy, choćby przez nasze plany budowy suwerennej konstelacji satelitów komunikacyjnych dla Wojska Polskiego.
Tak. Inwestycja Vinci nastąpiła, jeżeli chodzi o historię spółki, dość późno. W sumie było to ok. 85 mln zł, a po naszej ostatniej rundzie finansowania ten pakiet jest wyceniany na ponad 400 mln zł. Oznacza to, że wartość inwestycji BGK wzrosła o ponad 300 mln zł, co oczywiście cieszy. Liczymy na kolejne inwestycje. Mamy nadzieję, że to się uda. W ICEYE mamy rozproszony akcjonariat, w którym jest więcej polskiego kapitału, bo obok państwa zainwestowały w nas też prywatne polskie fundusze.
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Ujmę to tak: z tej sytuacji należy wyciągnąć wnioski. Dobrze, że to w końcu nastąpiło. Przypomnę, że była to jedna z pierwszych inwestycji Vinci w spółkę kosmiczną. Jasne, że byłoby lepiej, gdyby państwo polskie zainwestowało więcej i szybciej, tym bardziej w projekt, który się udaje. Ale też pewnie mówilibyśmy co innego, gdyby się nie udał. Liczę, że nasz przykład zmotywuje rząd, BGK i inne instytucje finansowe z Polski, do inwestowania szybciej i więcej w spółki kosmiczne.
To pewnie dość naturalna droga dla spółki takiej jak ICEYE. Ale na razie nie mamy planów, którymi moglibyśmy się podzielić.
Nie mamy dziś ani terminu, ani rynku, ani żadnych innych konkretów do przekazania. Zakładamy, że prędzej czy później zadebiutujemy na jakiejś giełdzie: polskiej, europejskiej czy amerykańskiej.
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Nie wykluczamy żadnej opcji. Za każdym razem, gdy jesteśmy w takiej sytuacji, w ICEYE bierzemy pod uwagę całe spektrum możliwości, a potem, gdy zbliżamy się do momentu decyzji, oczywiście je zawężamy, aż dochodzimy do ostatecznego wyboru. Jeżeli chodzi o Europę, GPW jest jedną z większych giełd. Nie największą, ale jedną z większych.
Naprawdę ciężko dzisiaj gdziekolwiek w Europie o cały, w pełni suwerenny łańcuch dostaw, ponieważ niektóre podzespoły elektroniczne niestety są wytwarzane za granicą: czy na Tajwanie, czy w Stanach Zjednoczonych. Więc te komponenty musimy zakupić niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie. Natomiast cała reszta, czyli proces produkcji satelitów dla niemieckiego wojska będzie się odbywać w Niemczech, w naszej spółce joint venture z Rheinmetallem. Bundeswehra zażyczyła sobie, aby taki system powstał i był wyprodukowany w Niemczech, a zamówienie na 40 satelitów uzasadnia taką inwestycję. W Polsce idziemy w podobnym kierunku: jednym z założeń naszej współpracy z PGZ nad koncepcją systemu łączności satelitarnej dla wojska jest zbudowanie zdolności produkcyjnych w Polsce. To porównywalny model.
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To na pewno nie jest pierwszy raz, kiedy następuje taka rewolucja, szczególnie jeśli chodzi o rynek technologiczny. Część z dużych spółek technologicznych, które istniały od lat, nie zdąży się dostosować, a ich sposób produkcji oraz podejście do produktu, pracy i innowacji w dłuższej perspektywie okażą się niewystarczające. Inne odpowiednio się przeorganizują i obronią. Podobnie będzie ze start-upami. Niektóre, takie jak ICEYE, dojdą do poziomu spółek „prime” i staną się globalnymi dostawcami systemów satelitarnych. Inne zbankrutują. Przypomnę, że większość start-upów bankrutuje. To jest taka rzecz, o której mówimy, ale której nie do końca rozumiemy, bo chcielibyśmy, żeby wszystkie zostały nowym SpaceX-em. Niestety w większości przypadków tak nie będzie.
Rynek za 10 lat najprawdopodobniej będzie wyglądał zupełnie inaczej niż ten sprzed 5 lat: część dzisiejszych spółek technologicznych przestanie istnieć, a ich miejsce zajmą nowe firmy z zupełnie innymi produktami.
Optymistycznie powiem, że mają.
Start rakiety firmy SpaceX z bazy w Teksasie
Mają, ale coraz mniejszą.
Ponieważ nie wykonujemy pewnych ruchów, które pomogłyby im być bardziej konkurencyjne. To się zmienia, ale powoli. Jeżeli chcemy, żeby ten proces przebiegał szybciej, musimy po prostu działać szybciej.
Przede wszystkim kluczowe jest, aby uzmysłowić sobie, że spółka rośnie w zależności od tego, jaki ma dostęp do kapitału rozwojowego. Więcej takiego kapitału pozwala rozwijać spółki szybciej i lepiej. Drugi czynnik to wielkość i dostępność rynku. Pierwszym i podstawowym rynkiem dla każdej spółki jest rodzimy rynek wewnętrzny. Dla spółek amerykańskich są to Stany Zjednoczone, dla chińskich Chiny. Dla europejskich musi to być cała Europa, bo żaden pojedynczy rynek krajowy nie da porównywalnej skali. Największym problemem, z którym dzisiaj się mierzymy, jest podzielony rynek. Spółka polska ma naturalny dostęp do rynku polskiego, francuska do francuskiego, hiszpańska do hiszpańskiego – ale jeśli spółka jest np. nie tylko hiszpańska, ale europejska, na każdym kolejnym rynku napotyka bariery instytucjonalne. To dzisiaj olbrzymi problem.
Ponieważ klienci są różni, różne są też wymagania dotyczące lokalizacji spółki, produkcji, pracy czy badań i rozwoju. Nie da się ulokować wszystkiego we wszystkich krajach naraz. Spełnianie ich w każdym kraju osobno generuje koszty, których konkurenci z USA czy Chin w takim stopniu ponosić nie muszą. Automatycznie więc stawiamy nasze spółki w gorszej pozycji. W wyścigu, który jest dość brutalny, takie z pozoru drobne rzeczy powodują, że jeśli tego nie zmienimy, nasze spółki po prostu przegrają.
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Oczywiście najlepiej by było, aby wszystkie kraje, które dzisiaj kupują systemy kosmiczne albo uzbrojenia, z założenia kupowały najlepszy europejski produkt, niezależnie od tego, gdzie i przez kogo on jest produkowany. Tak by było najłatwiej, ale jest to trudne do osiągnięcia – na pewno w krótkim czasie.
Na pewno trudne do wykonania. Jest rozwiązanie pośrednie, czyli przeniesienie pewnych kompetencji zakupowych na poziom Unii Europejskiej, np. Komisji Europejskiej.
W dziedzinie obronności tak, ale w dziedzinie kosmicznej już nie do końca. Bo na przykład projekt Galileo to europejski projekt kosmiczny finansowany na poziomie KE. I jest to projekt dual-use, bo nie tylko zapewnia nam nawigację taksówki czy hulajnogi, ale również może służyć do kierowania pociskiem, statkiem czy samolotem. Trochę mnie frustruje, że zapominamy o projektach satelitarnych, które mamy na poziomie europejskim. Przecież system Sentinel to jest system europejski. IRIS² też jest kupowany na poziomie europejskim i zaangażowane są w to spółki z różnych krajów UE. I będzie to system o zastosowaniu zarówno obronnym, jak i cywilnym. Ponad 15 mld euro na jego budowę to z punktu widzenia pojedynczego kraju wydatek trudny. Dużo łatwiej jest coś takiego uwspólnić. I teraz na poziomie europejskim przygotowujemy się do kolejnego zakupu, czyli konstelacji obserwacji Ziemi.
Te projekty się sprawdzają, więc im więcej kompetencji kosmicznych przeniesiemy na poziom Unii, tym łatwiej, ponieważ Komisja z założenia musi kupować równo, europejsko, niezależnie od tego kto i gdzie projektuje.
Bardzo pozytywnie. Jeżeli chcemy mieć wpływ na to, co robi ESA i chcemy, żeby część tych prac odbywała się w Polsce, to my musimy tę składkę zwiększać. Ludzie nie zdają sobie sprawy, ale ESA nie przydziela projektów równo, tylko proporcjonalnie do składki. Czyli mniej więcej tyle, ile kraj wkłada, tyle pieniędzy wraca w postaci projektów i zamówień. Niezależnie od tego, jak fantastycznie zaawansowane byłyby nasze firmy kosmiczne, jeżeli nie wpłacamy pieniędzy do ESA, to nie otrzymamy kontraktów – a jeśli chcemy, żeby się rozwijały, jest to kanał ich wsparcia.
To po prostu kolejny etap rozwoju technologii. Gdy samoloty stały się dostępne, mówiło się, że wojna tak naprawdę rozstrzyga się w powietrzu. Dziś do prowadzenia zaawansowanych działań wojskowych niezbędne są trzy elementy, czyli komunikacja, nawigacja i obserwacja. One są kluczowe. Wykonanie dalekiego uderzenia poza zasięg wzroku wymaga znalezienia celu, komunikacji z efektorem i odpowiedniej nawigacji tego efektora. Niezależnie od tego, czy jest to dron czy pocisk dalekiego zasięgu. To jest podstawowa infrastruktura, trochę tak jak kiedyś kolej czy drogi do przerzutu żołnierzy.
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Musimy mieć systemy komunikacyjne, musimy mieć systemy nawigacji, musimy wiedzieć, gdzie jest nasz cel. Brak tych systemów powoduje kompletny paraliż. Możemy mieć wszystkie pociski świata, ale jeżeli nie mamy kosmicznej infrastruktury wspierającej, to one są bezwartościowe. Dlatego to w kosmosie będą następowały pierwsze ataki przyszłych wojen.
Nie mogę podać szczegółów, ale pracujemy nad technologiami związanymi z tym problemem. Każda firma kosmiczna prędzej czy później będzie się musiała zastanowić nad tym, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w kosmosie.
CEO i współzałożyciel spółki ICEYE, która specjalizuje się m.in. w produkcji satelitów
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