„Jestem w delegacji parlamentarnej dokumentującej sytuację Palestyńczyków na Zach. Brzegu. Izraelskie władze odmówiły mi wjazdu i bezprawnie trzymają mnie od 14 godz. na lotnisku Ben Gurion, noc spędziłem w areszcie. Mam być za chwilę deportowany” – napisał Starczewski na portalu X.

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Poseł podkreślił, że według niego to „próba cenzury i zastraszania”.

Ambasada RP w Izraelu potwierdziła portalowi Zero.pl, że Sterczewski nie został wpuszczony na terytorium kraju. Placówka nie podała jednak powodu takiej decyzji.

Flotylla i zakaz wjazdu

Sterczewski we wrześniu 2025 r. uczestniczył w międzynarodowej misji humanitarnej Global Sumud Flotilla. Celem było dostarczenie pomocy mieszkańcom Strefy Gazy.

Na początku października izraelskie służby weszły na statki flotylli i zatrzymały uczestników. Sterczewski został wtedy deportowany do Grecji.

Z polityka wielokrotnie kpił szef MSZ Radosław Sikorski. Sterczewski przekonywał jednak, że rolą posłów jest stawanie w obronie praw człowieka, które są łamane w Strefie Gazy.

Jak informowaliśmy w "Rzeczpospolitej", Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo ws. działań izraelskich służb i bada kwestię zatrzymania polskich aktywistów, którzy płynęli flotyllą, pod kątem przestępstwa piractwa.

Polacy mieli otrzymać też 10-letni zakaz wjazdu do Izraela. Nie wiadomo, czy to było podstawą do deportowania Sterczewskiego w listopadzie.