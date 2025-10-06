Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są nowe informacje dotyczące zatrzymania członków Flotylli Sumud przez Izrael?

Kogo dotyczy decyzja izraelskiego sądu w sprawie deportacji aktywistów?

W jaki sposób planowany jest powrót polskich aktywistów z Izraela?

Jakie są dalsze kroki związane ze stanem zdrowia uwolnionych aktywistów?

Kto dokładnie z polskich obywateli był wśród zatrzymanych działaczy?

Jaka była reakcja międzynarodowej organizacji Flotylli Sumud na działania Izraela?

W pierwszych dniach października izraelskie wojsko przejęło na wodach międzynarodowych wszystkie statki płynące z pomocą do Strefy Gazy w ramach Flotylli Sumud. Wszyscy aktywiści znajdujący się na pokładach jednostek, w tym obywatele Polski, zostali zatrzymani.

Teraz pojawiły się nowe informacje w sprawie. Izraelski sąd podjął bowiem decyzję w sprawie części działaczy.

Kiedy zatrzymani aktywiści z Polski wrócą z Izraela?

3 października poinformowano, że izraelskie wojsko przechwyciło wszystkie spośród około 40 jednostek flotylli Sumud, niosącej pomoc humanitarną dla Strefy Gazy. Zatrzymano wówczas ponad 450 zagranicznych aktywistów, w tym Polaków. Część z nich zdecydowała się podpisać dokumenty o dobrowolnej deportacji, a część, w tym wszyscy Polacy – odmówiła, w związku z tym czekać miał ich proces w Izraelu.