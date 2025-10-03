Kolejna flotylla płynie do Gazy? Izrael: Flotylla Sumud nie wiozła pomocy

W pierwszych dniach października izraelskie wojsko przejęło na wodach międzynarodowych wszystkie statki płynące z pomocą do Strefy Gazy w ramach Flotylli Sumud. Wszyscy aktywiści znajdujący się na pokładach jednostek, w tym czworo obywateli Polski, zostali zatrzymani.

Część z nich zdecydowała się podpisać dokumenty o dobrowolnej deportacji, a część, w tym wszyscy Polacy – odmówili, w związku z tym czeka ich proces w Izraelu.

Izraelska policja: Nigdy nie chodziło o dostarczenie pomocy do Gazy

Żaden z 40 statków biorących udział we Flotylli Sumud, przechwyconej przez Izrael w Jom Kipur, nie przewoził pomocy humanitarnej, poinformowało izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ministerstwo opublikowało również nagranie wideo izraelskiej policji, na którym rzecznik Dean Elsdunne pokazuje puste wnętrze jednego z największych statków flotylli.

- Nigdy nie chodziło o dostarczenie pomocy do Gazy. Chodziło o nagłówki i liczbę obserwujących w mediach społecznościowych – powiedział Elsdunne.