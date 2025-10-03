Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Kolejna flotylla płynie do Gazy? Izrael: Flotylla Sumud nie wiozła pomocy

Żaden z 40 statków biorących udział we Flotylli Sumud, przechwyconej przez Izrael, nie przewoził pomocy humanitarnej, poinformowało izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Publikacja: 03.10.2025 22:12

Według organizatorów kolejna flotylla płynie do Gazy

Według organizatorów kolejna flotylla płynie do Gazy

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

W pierwszych dniach października izraelskie wojsko przejęło na wodach międzynarodowych wszystkie statki płynące z pomocą do Strefy Gazy w ramach Flotylli Sumud. Wszyscy aktywiści znajdujący się na pokładach jednostek, w tym czworo obywateli Polski, zostali zatrzymani. 

Część z nich zdecydowała się podpisać dokumenty o dobrowolnej deportacji, a część, w tym wszyscy Polacy – odmówili, w związku z tym czeka ich proces w Izraelu. 

Izraelska policja:  Nigdy nie chodziło o dostarczenie pomocy do Gazy

Żaden z 40 statków biorących udział we Flotylli Sumud, przechwyconej przez Izrael w Jom Kipur, nie przewoził pomocy humanitarnej, poinformowało izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ministerstwo opublikowało również nagranie wideo izraelskiej policji, na którym rzecznik Dean Elsdunne pokazuje puste wnętrze jednego z największych statków flotylli.

Nigdy nie chodziło o dostarczenie pomocy do Gazy. Chodziło o nagłówki i liczbę obserwujących w mediach społecznościowych – powiedział Elsdunne.

Reklama
Reklama

Kolejna flotylla płynie do Strefy Gazy?

Zatrzymanie aktywistów z flotylli spotkało się z masowymi propalestyńskimi protestami w wielu miastach na świecie. 

Organizatorzy Flotylli Sumud poinformowali w piątek, że  w ramach kolejnej próby podważenia izraelskiej blokady morskiej, nowa flotylla składająca się z 11 statków próbuje w  piątek przedostać się do Gazy,  w tym statek z lekarzami i dziennikarzami na pokładzie.

Koalicja Flotylli Wolności potwierdziła, że ​​statek o nazwie „Conscience” wypłynął z Włoch w środę, z około 100 osobami na pokładzie.  Kolejnych osiem statków wypłynęło z Włoch prawie tydzień temu, dziewięć statków znajduje się obecnie w pobliżu Krety.

Jednocześnie konta Sumud Flotylli X donoszą, że druga flotylla, składająca się z 45 statków, wypłynęła z portu Arsuz w Turcji,  nie potwierdzono jednak jeszcze oficjalnie, czy statki rzeczywiście zmierzają do Gazy.

Reklama
Reklama

Hamas zgodził się na warunki Trumpa. Zapowiedział negocjacje i uwolnienie zakładników

Tymczasem w piątek wieczorem świat obiegła informacja, że przywódcy Hamasu zgodzili się na warunki planu Donalda Trumpa dotyczącego zawieszenia broni w  Strefie Gazy, obejmującego m.in. uwolnienie wszystkich, żywych i martwych, zakładników w ciągu 72 godzin, a także przekazanie władzy w Strefie Gazy przez Hamas przedstawicielom Palestyny.

Wcześniej Donald Trump dał Hamasowi czas do niedzieli na podpisanie porozumienia, grożąc  działaniami wojskowymi w skali, „jakiej świat nie widział”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Strefa Gazy

W pierwszych dniach października izraelskie wojsko przejęło na wodach międzynarodowych wszystkie statki płynące z pomocą do Strefy Gazy w ramach Flotylli Sumud. Wszyscy aktywiści znajdujący się na pokładach jednostek, w tym czworo obywateli Polski, zostali zatrzymani. 

Część z nich zdecydowała się podpisać dokumenty o dobrowolnej deportacji, a część, w tym wszyscy Polacy – odmówili, w związku z tym czeka ich proces w Izraelu. 

Pozostało jeszcze 82% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Tak wygląda miasto Gaza po 2 latach wojny
Konflikty zbrojne
Hamas reaguje na ultimatum Donalda Trumpa. Czy to koniec wojny w Strefie Gazy?
Bojownicy z Brygad Izz ad-Din al-Kassam Hamasu
Konflikty zbrojne
Donald Trump stawia ultimatum. Grozi Hamasowi działaniami, jakich świat nie widział
Marinette, prawdopodobnie ostatni statek z Flotylli Global Sumud, który został zatrzymany przez izra
Konflikty zbrojne
Izrael przechwycił wszystkie statki flotylli Sumud? Zatrzymano kilkuset aktywistów
Żołnierze ćwiczący w bazie wojskowej w Elsenborn
Konflikty zbrojne
Belgia: Kilkanaście dronów w pobliżu bazy wojskowej
Drony zakłóciły działanie portu lotniczego w Monachium
Konflikty zbrojne
Drony zakłóciły działanie lotniska w Monachium. Tysiące pasażerów uziemionych
Reklama
Reklama
e-Wydanie