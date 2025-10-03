Kolejna flotylla płynie do Gazy? Izrael: Flotylla Sumud nie wiozła pomocy

Aktualizacja: 03.10.2025 23:06 Publikacja: 03.10.2025 22:12
Według organizatorów kolejna flotylla płynie do Gazy
W pierwszych dniach października izraelskie wojsko przejęło na wodach międzynarodowych wszystkie statki płynące z pomocą do Strefy Gazy w ramach Flotylli Sumud. Wszyscy aktywiści znajdujący się na pokładach jednostek, w tym czworo obywateli Polski, zostali zatrzymani.
Część z nich zdecydowała się podpisać dokumenty o dobrowolnej deportacji, a część, w tym wszyscy Polacy – odmówili, w związku z tym czeka ich proces w Izraelu.
Żaden z 40 statków biorących udział we Flotylli Sumud, przechwyconej przez Izrael w Jom Kipur, nie przewoził pomocy humanitarnej, poinformowało izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Ministerstwo opublikowało również nagranie wideo izraelskiej policji, na którym rzecznik Dean Elsdunne pokazuje puste wnętrze jednego z największych statków flotylli.
- Nigdy nie chodziło o dostarczenie pomocy do Gazy. Chodziło o nagłówki i liczbę obserwujących w mediach społecznościowych – powiedział Elsdunne.
Zatrzymanie aktywistów z flotylli spotkało się z masowymi propalestyńskimi protestami w wielu miastach na świecie.
Organizatorzy Flotylli Sumud poinformowali w piątek, że w ramach kolejnej próby podważenia izraelskiej blokady morskiej, nowa flotylla składająca się z 11 statków próbuje w piątek przedostać się do Gazy, w tym statek z lekarzami i dziennikarzami na pokładzie.
Koalicja Flotylli Wolności potwierdziła, że statek o nazwie „Conscience” wypłynął z Włoch w środę, z około 100 osobami na pokładzie. Kolejnych osiem statków wypłynęło z Włoch prawie tydzień temu, dziewięć statków znajduje się obecnie w pobliżu Krety.
Jednocześnie konta Sumud Flotylli X donoszą, że druga flotylla, składająca się z 45 statków, wypłynęła z portu Arsuz w Turcji, nie potwierdzono jednak jeszcze oficjalnie, czy statki rzeczywiście zmierzają do Gazy.
Tymczasem w piątek wieczorem świat obiegła informacja, że przywódcy Hamasu zgodzili się na warunki planu Donalda Trumpa dotyczącego zawieszenia broni w Strefie Gazy, obejmującego m.in. uwolnienie wszystkich, żywych i martwych, zakładników w ciągu 72 godzin, a także przekazanie władzy w Strefie Gazy przez Hamas przedstawicielom Palestyny.
Wcześniej Donald Trump dał Hamasowi czas do niedzieli na podpisanie porozumienia, grożąc działaniami wojskowymi w skali, „jakiej świat nie widział”.
