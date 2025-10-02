Flotylla Sumud z czworgiem Polaków zatrzymana przez siły izraelskie

Zbliżająca się do Strefy Gazy z pomocą humanitarną międzynarodowa flotylla Sumud (Global Sumud Flotilla, GSF) poinformowała w środę wieczorem, że Izrael rozpoczął przechwytywanie jej jednostek. Władze Izraela wezwały jednostki do zmiany kursu, wskazując na izraelski port Aszdod.

Organizatorzy flotylli poinformowali, że siły izraelskie przejęły m.in. łódź Sirius. „Wszelka łączność została utracona, a stan osób na pokładzie jest nieznany. Potrzebny jest pilny nacisk międzynarodowy, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i uwolnienie” – napisano w oświadczeniu.

Organizatorzy flotylli twierdzą, że Izraelczycy zatrzymali 13 łodzi, ale ok. 30 wciąż płynie. Przeciwko jednostkom użyto armatek wodnych; według informacji organizatorów flotylli jedną celowo staranowano.

Wcześniej aktywiści próbujący dostarczyć pomoc humanitarną poinformowali o dostrzeżeniu zbliżających się do nich ponad 20 izraelskich okrętów. W ostatnim komunikacie podano, że Sumud zbliżyła się do Gazy na odległość 80 mil morskich (ok. 148 km).