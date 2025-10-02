Flotylla Sumud z czworgiem Polaków zatrzymana przez siły izraelskie

Aktualizacja: 02.10.2025 08:35 Publikacja: 02.10.2025 07:36
Zrzut ekranu z transmisji na żywo pokazuje izraelskie siły marynarki wojennej na pokładzie statku „Oxygono”, należącego do flotylli Global Sumud
Foto: Global Sumud Flotilla via Reuters
Zbliżająca się do Strefy Gazy z pomocą humanitarną międzynarodowa flotylla Sumud (Global Sumud Flotilla, GSF) poinformowała w środę wieczorem, że Izrael rozpoczął przechwytywanie jej jednostek. Władze Izraela wezwały jednostki do zmiany kursu, wskazując na izraelski port Aszdod.
Organizatorzy flotylli poinformowali, że siły izraelskie przejęły m.in. łódź Sirius. „Wszelka łączność została utracona, a stan osób na pokładzie jest nieznany. Potrzebny jest pilny nacisk międzynarodowy, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i uwolnienie” – napisano w oświadczeniu.
Organizatorzy flotylli twierdzą, że Izraelczycy zatrzymali 13 łodzi, ale ok. 30 wciąż płynie. Przeciwko jednostkom użyto armatek wodnych; według informacji organizatorów flotylli jedną celowo staranowano.
Wcześniej aktywiści próbujący dostarczyć pomoc humanitarną poinformowali o dostrzeżeniu zbliżających się do nich ponad 20 izraelskich okrętów. W ostatnim komunikacie podano, że Sumud zbliżyła się do Gazy na odległość 80 mil morskich (ok. 148 km).
O zatrzymaniu flotylli Sumud poinformowała w mediach społecznościowych także Magdalena Biejat. „Misja humanitarna płynąca do Strefy Gazy została zatrzymana przez Izrael. W tym polscy obywatele Franciszek Sterczewski i Omar Faris. Razem z (posłanką) Darią Gosek-Popiołek i (byłym wiceszefem MSZ) Andrzejem Szejną jesteśmy w kontakcie z Flotyllą. Domagamy się od MSZ natychmiastowych działań w sprawie naszych obywateli!” – napisała Biejat.
Organizatorzy wyprawy Global Movement to Gaza Poland umieścili na platformie X nagrania przedstawiające przechwytywanie jednostek flotylli przez izraelską armię. Część z kilkudziesięciu łodzi składających się na Sumud straciła w środę w nocy łączność – napisano w sieci. Aktywiści dodali, że żołnierze izraelscy weszli na pokłady kilku jednostek.
MSZ poinformowało, że monitoruje sytuację Flotylli Sumud. „nasze służby konsularne pozostają w kontakcie z odpowiednimi instytucjami, w tym stroną izraelską; w granicach prawa i realiów działań wojennych będziemy działać, aby otoczyć opieką Polaków” - poinformowano na profilu rzecznika MSZ w mediach społecznościowych.
Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem.
Na pokładzie jednostek flotylli znajdowali się poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki „Podpalić Gazę”.
Materiał jest aktualizowany
Flotylla z pomocą dla strefy Gazy
Foto: Infografika PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
