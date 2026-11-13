W 2025 r. Polacy wydali na leki na otyłość niemal 1,5 mld zł – 1,292 mld zł na Mounjaro i 182 mln zł na Wegovy. Jeśli doliczyć produkty handlowe przeznaczone dla chorych na cukrzycę typu II, które pozwalają także schudnąć (Ozempic i Rybelsus stosowane poza wskazaniami), kwota przekracza 2 mld zł. To czołówka w kategorii nierefundowanych leków na receptę, które wygenerowały największy przychód ze sprzedaży w Polsce.

Te dane pochodzą z najnowszego raportu z działalności Komisji Ekonomicznej przy ministrze zdrowia.