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Gra o leki na odchudzanie i 1,4 mld zł z budżetu. Miliony złotych dla lekarzy i ekspertów

Rynek leków na otyłość jest wart co najmniej 1,5 mld zł rocznie. Za częścią kampanii społecznych i edukacyjnych na temat leczenia otyłości w Polsce stoją pieniądze od firm farmaceutycznych. Tylko w 2025 r. producenci leków na otyłość wydali 25 mln zł na współpracę z lekarzami, ekspertami, fundacjami i stowarzyszeniami. Na stole leżą wnioski o refundację, które w perspektywie kilku lat kosztowałyby budżet państwa 1,4 mld zł.

Aktualizacja: 13.11.2026 10:57 Publikacja: 13.11.2026 07:01

Refundacja leków na odchudzanie mogłaby kosztować budżet ok. 1,4 mld złotych

Refundacja leków na odchudzanie mogłaby kosztować budżet ok. 1,4 mld złotych

Foto: PAP

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Dominika Pietrzyk

W 2025 r. Polacy wydali na leki na otyłość niemal 1,5 mld zł – 1,292 mld zł na Mounjaro i 182 mln zł na Wegovy. Jeśli doliczyć produkty handlowe przeznaczone dla chorych na cukrzycę typu II, które pozwalają także schudnąć (Ozempic i Rybelsus stosowane poza wskazaniami), kwota przekracza 2 mld zł. To czołówka w kategorii nierefundowanych leków na receptę, które wygenerowały największy przychód ze sprzedaży w Polsce.

Te dane pochodzą z najnowszego raportu z działalności Komisji Ekonomicznej przy ministrze zdrowia.

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