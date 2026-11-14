Obywatelski projekt zmian w Prawie łowieckim, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i ograniczenie wpływu środowiska myśliwych na gospodarkę łowiecką, trafi pod obrady Sejmu. Jak informuje Wprost, proponowane przepisy budzą duże kontrowersje, a przeprowadzone konsultacje społeczne przyciągnęły rekordową liczbę uczestników.

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Jak wynika z danych Sejmu, w konsultacjach prowadzonych od 18 września do 18 października 2026 r. wzięły udział 52 883 osoby. Według opublikowanych wyników 74,4 proc. uczestników uznało przyjęcie projektu za niepotrzebne. Pełne poparcie dla proponowanych zmian zadeklarowało 23,9 proc. ankietowanych, czyli ponad 12 tys. osób.

Wyniki konsultacji wyraźnie różnią się od liczby podpisów zebranych pod obywatelską inicjatywą. Projekt poparło bowiem ponad 204 tys. osób. Udział w internetowych konsultacjach był dobrowolny, a do przedstawiania opinii zachęcały zarówno organizacje popierające zmiany, jak i środowiska myśliwskie. Polski Związek Łowiecki opublikował nawet instrukcje dla swoich członków dotyczące udziału w konsultacjach.

Obowiązkowe badania myśliwych i zakaz niektórych polowań

Autorzy projektu proponują istotne ograniczenia w organizowaniu polowań. Jednym z rozwiązań jest zwiększenie minimalnej odległości od budynków mieszkalnych, w której dopuszczalne byłoby strzelanie do zwierząt łownych.

Projekt przewiduje również obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne myśliwych przeprowadzane co pięć lat. Ich celem ma być zwiększenie bezpieczeństwa osób uczestniczących w polowaniach oraz mieszkańców terenów, na których odbywają się takie działania.

Wśród pozostałych propozycji znalazły się zakazy nocnych polowań z wykorzystaniem noktowizji i termowizji, polowań z nagonką, polowań z pojazdów oraz organizowania polowań komercyjnych.

Projekt zakłada także zwiększenie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarki łowieckiej oraz wzmocnienie kontroli ze strony organów ochrony przyrody.

Proponowanym rozwiązaniom sprzeciwia się Polski Związek Łowiecki. Organizacja ostrzega, że nowe przepisy mogą utrudnić realizację planów łowieckich, ograniczanie szkód w uprawach rolnych oraz działania związane ze zwalczaniem chorób zwierząt, w tym afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Z kolei Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła poparł zasadniczy kierunek proponowanych zmian. Organizacja zwróciła uwagę m.in. na problemy z dostępem do informacji o gospodarce łowieckiej oraz praktycznym wykonywaniem obowiązku informowania mieszkańców o polowaniach.

Sejm zajmie się zmianami 17 listopada. Możliwy wniosek o odrzucenie projektu

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu, oznaczonego numerem druku 3184, zaplanowano na wtorek, 17 listopada. Jego założenia ma przedstawić Magdalena Anna Gałkiewicz, reprezentująca obywatelski komitet inicjatywy ustawodawczej.

Już podczas pierwszego czytania posłowie mogą zgłosić wniosek o odrzucenie projektu w całości. Jeżeli Sejm zdecyduje o kontynuowaniu prac, propozycje trafią do komisji, gdzie możliwe będzie zgłaszanie poprawek.

Projekt przewiduje jedną z bardziej kompleksowych zmian zasad wykonywania polowań w Polsce. Obejmuje zarówno wymagania