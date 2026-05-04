Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 3 na 4 maja:

Amerykanie chcą uwolnić statki uwięzione w cieśninie Ormuz

Zgodnie z zapowiedzią Donalda Trumpa i amerykańskiego Dowództwa Centralnego (CENTCOM) rankiem 4 maja ma ruszyć operacja „Projekt wolność”, w ramach której cieśninę Ormuz mają opuścić uwięzione tam statki z państw trzecich, niezaangażowanych w wojnę USA i Izraela z Iranem. W operacji mają wziąć udział amerykańskie niszczyciele rakietowe, ok. 100 samolotów, drony i 15 tysięcy żołnierzy USA. W rejonie cieśniny Ormuz uwięzione są setki statków, na pokładach których ma znajdować się nawet 20 tys. marynarzy.

Trump podkreślił, że operacja ma charakter humanitarny i przekonywał, że jego przedstawiciele rozmawiali na jej temat z Iranem. Z doniesień „Wall Street Journal” i Axios wynika, że amerykańskie okręty nie będą eskortować statków przez cieśninę Ormuz, ale poinformują ich załogi, jak bezpiecznie przez nią przepłynąć, omijając miny rozmieszczone tam przez Irańczyków. Amerykańskie okręty mają znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie cieśniny Ormuz, by móc przyjść z pomocą, gdyby statki, w czasie pokonywania jej wód, zostały zaatakowane przez Irańczyków.

Informując o operacji „Projekt wolność” Trump ostrzegł, że jeśli zostanie ona zakłócona Amerykanie będą musieli użyć siły.

Tragedia w Kolumbii. Dwie osoby zginęły na pokazie monster trucków

Co najmniej dwie osoby zginęły, a 37 zostało rannych w Kolumbii, gdy podczas pokazu monster trucków jeden z pojazdów wjechał w tłum widzów. Do tragedii doszło w mieście Popayán, w prowincji Cauca. Na nagraniu krążącym w mediach społecznościowych (nie załączamy go ze względu na drastyczny charakter) widać, jak monster truck pokonuje przeszkodę, ale nie jest w stanie wyhamować i z impetem wjeżdża w tłum obserwujących pokaz. Z informacji przekazywanych przez media wynika, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem.

Monster truck pokonuje przeszkodę, chwilę później wjedzie w tłum widzów Foto: REUTERS

Lokalne władze informują, że jedną z ofiar jest 10-letnia dziewczynka.

Rudy Giuliani w szpitalu w stanie krytycznym

Były burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani trafił do szpitala w stanie krytycznym – poinformował jego rzecznik Ted Goodman. Kilka dni wcześniej Giuliani w prowadzonym przez siebie talk-show przyznawał nieco zachrypniętym głosem, że jest osłabiony.

Goodman nie poinformował, z jakiego powodu 81-letni Giuliani został hospitalizowany, ani jakiemu leczeniu będzie poddany. – Burmistrz Giuliani to wojownik, który mierzył się z każdym wyzwaniem w swoim życiu z niezłomną siłą i obecnie walczy z taką samą determinacją – oświadczył rzecznik Giulianiego. Jak dodał stan byłego burmistrza Nowego Jorku jest „krytyczny, ale stabilny”.

Giuliani był burmistrzem Nowego Jorku w latach 1994-2001, a więc m.in. w czasie, gdy doszło do ataku terrorystycznego Al-Kaidy na USA, którego celem były dwie wieże World Trade Center w Nowym Jorku. Jako burmistrz miasta znany był ze zdecydowanej walki z przestępczością. W późniejszych latach Giuliani bezskutecznie ubiegał się o prezydencką nominację, był też doradcą Donalda Trumpa.

Trump we wpisie w serwisie Truth Social nazwał Giulianiego „prawdziwym wojownikiem” i „najlepszym burmistrzem w historii Nowego Jorku”. Trump potwierdził, że Giuliani jest w szpitalu w stanie krytycznym i wypomniał Partii Demokratycznej ataki na Giulianiego.