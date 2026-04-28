Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 27 na 28 kwietnia:

Król Karol III z wizytą u Donalda Trumpa. Co powie w Kongresie?

Król Wielkiej Brytanii Karol III wraz z królową Kamilą rozpoczęli czterodniową wizytę państwową w USA. Jest to pierwsza wizyta brytyjskiego monarchy w Stanach Zjednoczonych od 2007 roku.

28 kwietnia Karol III ma wygłosić przemówienie w Kongresie. Oczekuje się, że powie w nim m.in. że w czasie poważnych międzynarodowych wyzwań ważniejsze niż kiedykolwiek jest wspólne bronienie demokratycznych wartości – podaje BBC. Karol III ma również zapewnić, że pomimo ostatnich różnic zdań między USA a Wielką Brytanią oba państwa zawsze znajdowały sposób na to, by się porozumieć. W wystąpieniu na forum Kongresu monarcha ma wezwać do „pojednania i odnowienia” partnerstwa USA i Wielkiej Brytanii.

Źródła BBC twierdzą też, ze Karol III wezwie do obrony takich wartości jak tolerancja, wolność i równość m.in. poprzez wspieranie NATO i pomoc Ukrainie. Król ma podkreślić, że Sojusz Północnoatlantycki jest zbudowany na potrzebie „promowania pokoju, pogłębiania wzajemnego zrozumienia i obowiązku krzewienia współczucia”.

Karol III i królowa Kamila zostali powitani przez Donalda Trumpa i Melanię Trump w Białym Domu, po czym obie pary wypiły herbatę, a następnie Trump wraz z małżonką pokazał gościom z Wielkiej Brytanii nową pasiekę w ogrodzie, w tym ul w kształcie Białego Domu. BBC zauważa, że był to gest w stronę Karola III, który jest znany z zamiłowania do pszczelarstwa.

Donald Trump pokazał Karolowi III ul w kształcie Białego Domu Foto: REUTERS

BBC zauważa, że królowa Kamila miała przypiętą broszkę złożoną z flag Wielkiej Brytanii i USA, którą królowa Elżbieta II otrzymała od burmistrza Nowego Jorku w czasie wizyty państwowej w 1957 roku. Tamta wizyta miała odbudować relacje USA i Wielkiej Brytanii po Kryzysie Sueskim w 1956 roku. Teraz Karol III odwiedza USA w czasie kryzysu w relacjach spowodowanego m.in. brakiem oczekiwanego przez Donalda Trumpa wsparcia od Londynu w wojnie, jaką USA i Izrael rozpoczęły z Iranem.

Impas w rozmowach pokojowych USA z Iranem trwa

Donald Trump nie jest usatysfakcjonowany z nowej propozycji pokojowej Iranu – wynika z doniesień agencji Reutera, która powołuje się na członka administracji znającego kulisy spotkania prezydenta USA z doradcami, do którego doszło 27 kwietnia. Teheran przekazał Waszyngtonowi, za pośrednictwem Islamabadu propozycję, by rozmowy ws. porozumienia USA-Iran prowadzić etapami i rozpocząć je od zakończenia wojny i otwarcia cieśniny Ormuz, a dopiero potem podjąć negocjacje na temat kwestii irańskiego programu nuklearnego. Waszyngton chce jednak, aby ta ostatnia kwestia była przedmiotem negocjacji od początku.

Impas w rozmowach sprawia, że cena ropy na światowych rynkach osiąga poziom najwyższy od czasu, gdy Trump ogłosił porozumienie o zawieszeniu broni między USA a Iranem (7-8 kwietnia). Obecnie za baryłkę ropy Brent trzeba płacić 109 dolarów, podczas gdy jeszcze 17 kwietnia, gdy Iran ogłosił otwarcie cieśniny Ormuz (zamknął ją ponownie dzień później, gdy okazało się, że USA nie zniosą swojej blokady cieśniny) cena baryłki spadła poniżej 90 dolarów, a tuż przed wojną wynosiła ok. 70 dolarów.

W Rosji znów płonie rafineria w Tuapse

W nocy doszło do kolejnego ataku ukraińskich dronów na rafinerię w Tuapse, w Kraju Krasnodarskim. Lokalne centrum kryzysowe podało, że do pożaru doszło, ponieważ na rafinerię spadły szczątki strąconego drona. Z ogniem ma tam walczyć 122 strażaków i 39 jednostek sprzętu.

W ostatnich tygodniach rafineria w Tuapse, która należy do koncernu Rosnieft i jest w stanie przerabiać nawet 12 mln baryłek ropy rocznie, jest regularnie atakowana przez ukraińskie drony. Do poprzednich ataków doszło 16 i 20 kwietnia. Po tym drugim ataku rafineria wstrzymała przetwarzanie ropy a pożar wywołany atakiem na terenie znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie rafinerii terminala naftowego udało się ugasić dopiero po czterech dniach.

Rosjanie informują też o ataku powietrznym na okupowany Sewastopol. W jego trakcie Rosjanie strącili co najmniej trzy cele powietrzne.