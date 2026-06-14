Władze Tajwanu uruchomiły specjalny portal internetowy przeznaczony dla obywateli Chin, którzy chcą przekazywać informacje wywiadowcze. Tajwańskie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego twierdzi, że coraz więcej Chińczyków jest rozczarowanych sytuacją gospodarczą i polityczną w swoim kraju oraz poszukuje możliwości współpracy z Tajwanem.
Nowa platforma ma zapewniać bezpieczny kontakt z tajwańskimi służbami. Towarzyszy jej wygenerowany przez sztuczną inteligencję film promocyjny przedstawiający chińskiego urzędnika obserwującego kolejne czystki w administracji państwowej. Portal jest blokowany w Chinach, jednak Tajpej liczy na to, że zainteresowani będą korzystać z sieci VPN.
Posunięcie wpisuje się w trwającą od lat rywalizację wywiadowczą między Chinami a Tajwanem. Władze w Tajpej podkreślają, że inspiracją były podobne rozwiązania stosowane przez służby USA, Wielkiej Brytanii czy Izraela.
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Tajwańskie siły zbrojne przeprowadziły zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia obrony wybrzeża, symulując zniszczenie chińskich wojsk desantowych prób...
New York Knicks zdobyli pierwsze mistrzostwo NBA od 1973 roku. W piątym meczu finałów pokonali San Antonio Spurs 94:90, wygrywając serię 4-1.
Bohaterem spotkania został Jalen Brunson, który zdobył 45 punktów i został wybrany MVP finałów. Knicks po raz kolejny odrobili dwucyfrową stratę, mimo że jeszcze w trakcie meczu przegrywali różnicą kilkunastu punktów.
Zespół z Nowego Jorku zakończył imponujący marsz po mistrzostwo, przegrywając zaledwie trzy mecze w całych play-offach. Dla jednej z najbardziej rozpoznawalnych organizacji NBA jest to koniec ponad półwiecznej posuchy.
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Po ponad pół wieku oczekiwania New York Knicks ponownie zostali mistrzami NBA. W piątym meczu finałów pokonali San Antonio Spurs 94:90, zamykając s...
W meksykańskim stanie Oaxaca zastrzelony został burmistrz miejscowości San Miguel Amatitlán, José Ángel Bravo Martínez. Lokalne służby wszczęły śledztwo i prowadzą operację mającą doprowadzić do zatrzymania sprawców.
Prokuratura określiła sprawę jako przestępstwo o wysokim znaczeniu społecznym. Na razie nie podano motywów zabójstwa. Polityk należał do koalicji ugrupowań opozycyjnych, w tym konserwatywnej Partii Akcji Narodowej (PAN).
To kolejny taki przypadek w regionie. Zaledwie miesiąc temu zamordowany został burmistrz innego miasta w Oaxaca, Santiago Amoltepec. Według organizacji pozarządowej Causa en Común w ubiegłym roku w Meksyku w wyniku celowych ataków zginęło co najmniej 60 polityków i parlamentarzystów. Eksperci wskazują na utrzymujące się wpływy zorganizowanych grup przestępczych, szczególnie na obszarach wiejskich.
Japonia planuje wysłać latem delegację na Grenlandię, aby ocenić możliwości wydobycia metali ziem rzadkich – poinformował dziennik „Nikkei”.
W skład misji mają wejść przedstawiciele ministerstwa gospodarki, firm handlowych oraz państwowej organizacji zajmującej się bezpieczeństwem surowcowym. Delegacja ma spotkać się z władzami Grenlandii i ocenić potencjał inwestycyjny regionu.
Grenlandia od miesięcy znajduje się w centrum geopolitycznej uwagi. Wyspa jest postrzegana jako strategicznie położone terytorium z ogromnymi zasobami surowców niezbędnych dla nowoczesnych technologii. W tym roku dodatkowe zainteresowanie wzbudziły doniesienia o rozważaniach administracji Donalda Trumpa dotyczących przejęcia kontroli nad wyspą.
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Pomimo wielokrotnych zapewnień Danii, że Grenlandia nie jest na sprzedaż, prezydent USA Donald Trump i jego zespół „rozmawiają o tym, jak mógłby wy...
Brytyjski aktywista skrajnej prawicy Tommy Robinson został zatrzymany na lotnisku Heathrow na podstawie przepisów ustawy o bezpieczeństwie granicznym i przeciwdziałaniu terroryzmowi.
Policja miała zatrzymać go na kilka godzin oraz zabezpieczyć jego telefony komórkowe. Nie ujawniono powodów interwencji, a londyńska policja odmówiła komentarza.
Sam Robinson, którego prawdziwe nazwisko brzmi Stephen Yaxley-Lennon, twierdzi, że działania służb są atakiem na wolność słowa i działalność dziennikarską. W ostatnich dniach polityk i influencer ponownie znalazł się w centrum uwagi po nagłaśnianiu protestów związanych z napięciami rasowymi w Wielkiej Brytanii.
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