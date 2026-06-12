Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 10 na 11 czerwca:

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Donald Trump przekonuje, że wojna z Iranem może skończyć się w weekend

Prezydent USA w czasie rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu oświadczył, że USA „wynegocjowały znakomite porozumienie dotyczące wojny z Iranem” i zasugerował, że umowa kończąca wojnę może zostać zawarta w Europie w ten weekend, a ze strony amerykańskiej może podpisać ją J.D. Vance.

Na pytanie, czy najwyższy przywódca duchowy Iranu Modżtaba Chamenei zaakceptował umowę, Trump odparł: „Rozumiem, że odpowiedź brzmi: tak”.

CNN przypominał niedawno, że od 7 kwietnia, gdy w życie weszło porozumienie o zawieszeniu broni między USA i Izraelem a Iranem, Trump 38 razy stwierdzał, że zakończenie wojny jest bliskie lub że Iran jest zdeterminowany, by zawrzeć porozumienie.

Rzecznik MSZ Iranu Esmaeil Baghaei w odpowiedzi na słowa Trumpa stwierdził, że duże części negocjowanego porozumienia są już gotowe, ale – jak zastrzegł – Iran nie pójdzie na kompromisy w sprawie czerwonych linii. – Nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. To bardzo ważna kwestia, która jest obecnie przedmiotem analizy odpowiednich organów decyzyjnych – dodał.

Najstarsza córka króla Tajlandii nie żyje

Tajlandzki dwór królewski poinformował, że w wieku 47 lat zmarła księżniczka Bajrakitiyabha Mahidol, najstarsza córka króla Tajlandii. Księżniczka zmarła po tym, jak przez ponad trzy lata znajdowała się w śpiączce.

Księżniczka trafiła do szpitala w grudniu 2022 roku po tym, jak straciła przytomność. Jak się okazało, przyczyną zasłabnięcia był atak serca i ciężka infekcja dróg oddechowych.

Bajrakitiyabha nie odzyskała już przytomności, a przy życiu była utrzymywana dzięki specjalistycznej aparaturze. Z czasem jej stan zaczął się pogarszać [ [-||–||interpunkcja||Zamiast dywizu w funkcji myślnika należy użyć półpauzy.]] doszło do zakażenia krwi, a także infekcji żołądka, która doprowadziła do zapalenia w jelitach.

Zmarła księżniczka była najstarszą z siedmiorga dzieci obecnego króla Tajlandii Mahy Vajiralongkorna, który panuje jako Rama X. Z wykształcenia była prawniczką. Bajrakitiyabha angażowała się w życie państwa [ [-||–||interpunkcja||Zamiast dywizu w funkcji myślnika należy użyć półpauzy.]] znana była z działań na rzecz reformy wymiaru sprawiedliwości w kraju. Pełniła też funkcję ambasadora Tajlandii w Austrii.

Przez wielu księżniczka była uważana za potencjalną następczynię tronu – spekulowano, że może zostać regentką lub pierwszą w historii królową Tajlandii.

Kolejny wyrok w sprawie byłego prezydenta Korei Południowej

Yoon Suk-yeol, były prezydent Korei Południowej, został skazany na 30 lat więzienia w związku z zarzutami, że nakazał naruszenie przestrzeni powietrznej Korei Północnej przez południowokoreańskie drony, które pojawiły się nad Pjongjangiem, by wywołać reakcję sąsiada z północy, która usprawiedliwiałaby wprowadzenie stanu wojennego. 30 lat więzienia to wymiar kary, którego domagała się prokuratura. Wyrok nie jest ostateczny, Yoon może się od niego odwołać.

Były prezydent zaprzeczał stawianym mu zarzutom. Jego prawnicy twierdzili, że ani nie nakazał, ani nie zatwierdził operacji, która – jak przekonywali – nie miała nic wspólnego ze stanem wojennym i była odpowiedzią na wysyłanie przez Koreę Północną balonów z podwieszonymi pod nimi workami ze śmieciami na południowokoreańską stronę.

Już wcześniej Yoon został skazany na dożywocie – sąd uznał go winnym rebelii, której celem było sparaliżowanie konstytucyjnych organów władzy (przede wszystkim parlamentu). Sprawa dotyczyła stanu wojennego, który Yoon próbował wprowadzić w grudniu 2024 roku. Nieudana próba zawieszenia działania parlamentu i partii politycznych doprowadziła do jego impeachmentu. Prokuratura, w związku z zarzutami o wywołanie rebelii, domagała się dla Yoona kary śmierci.