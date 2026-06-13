Pół miliona mieszkańców USA bez prądu po katastrofalnych nawałnicach w USA, umowa między ZEA a Iranem, spotkanie Donalda Trumpa z Ołeksanndrem Usykiem
Zjednoczone Emiraty Arabskie zgodziły się przekazać Iranowi miliardy dolarów w zamian za zaprzestanie ataków – wynika z informacji podanych przez agencję Reutera. Łączna kwota zaangażowanych środków to 20 mld dol., z których 3 mld już przekazano. Pytany o tę sprawę przedstawiciel ZEA stwierdził, że jego kraj stara się "złagodzić napięcie". – Polityka zagraniczna ZEA opiera się na promowaniu deeskalacji i zmniejszaniu napięć w regionie, przy jednoczesnym dążeniu do trwałego pokoju i stabilności – powiedział urzędnik ZEA. – Wspieramy działania, w tym te podejmowane przez Stany Zjednoczone, mające na celu ochronę mieszkańców regionu przed skutkami konfliktu – dodał.
Około pół miliona odbiorców pozostaje bez prądu w kilku stanach po przejściu gwałtownych burz z huraganowym wiatrem i kilkunastu tornad przez Środkowy Zachód USA, m.in. w stanach Illinois oraz w Indianie. W ich wyniku zginęły co najmniej trzy osoby. W wielu miejscach uszkodzone lub zniszczone zostały domy, szkoły i budynki użyteczności publicznej.
Tornado w hrabstwie Livingston w USA
Posiadacz tytułów WBC, WBA i IBF w wadze ciężkiej, Ołeksandr Usyk, spotkał się w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zdjęcie zostało opublikowane na Twitterze przez specjalną asystentkę Trumpa i doradczynię ds. komunikacji, Margot Martin. 14 czerwca w Białym Domu ma się odbyć gala UFC Freedom 250 dla uczczenia 250. rocznicy uchwalenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.
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