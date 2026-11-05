Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 13 października, podwyższające maksymalne stawki opłat za czynności notarialne, zostało opublikowane 14 dni temu. Ministerstwo uzasadniało zmiany przede wszystkim wzrostem cen oraz kosztów prowadzenia kancelarii notarialnych, w tym wydatków na wynagrodzenia pracowników i utrzymanie lokali. Resort wskazywał również na rosnącą złożoność czynności notarialnych oraz większą czasochłonność ich wykonywania.

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MS wyjaśniło przy tym, że maksymalna stawka taksy notarialnej nie oznacza obowiązującej ceny za daną czynność. Ostateczna wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie przez notariusza i klienta, a pobrana opłata może być niższa od określonej w rozporządzeniu.

Nowe stawki za testamenty, pełnomocnictwa i wypisy

Nowe stawki maksymalne dotyczą m.in. sporządzenia testamentu – 200 zł przy dotychczasowych 50 zł, 300 zł za testament, który zawiera zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie prawa do zachowku (obecnie maksymalnie 150 zł), a za testament zawierający zapis windykacyjny 400 zł przy 200 zł do tej pory. Wyższa jest też maksymalna stawka za odwołanie testamentu – 50 zł przy obecnych 30 zł.

Większe kwoty maksymalne obowiązują też m.in. za pełnomocnictwa – dotyczące jednej czynności 100 zł (było 30 zł), a obejmujące więcej niż jedną czynność – 200 zł (do tej pory 100 zł), czy za akt poświadczenia dziedziczenia – nowe maksimum to 200 zł zamiast 50 zł, a przy europejskim poświadczeniu spadkowym – 600 zł zamiast 400 zł.

Zmiany objęły też maksymalne stawki zależne od wartości przedmiotu czynności notarialnej – teraz będą dwa najwyższe progi powyżej 2 mln zł i powyżej 5 mln zł zamiast jednego – ponad 2 mln zł. Przy wartości powyżej 2 mln zł maksimum wyniesie, jak do tej pory, 6 tys. 770 zł powiększone o 0,25 proc. od nadwyżki ponad te 2 mln zł, a w nowym progu 5 mln zł – 14 tys. 270 zł i 0,15 proc. nadwyżki.

Stawki tych nadwyżkowych dopłat były ograniczone dotychczas do 10 tys. zł, a w I grupie podatkowej – 7,5 tys. zł i tak pozostaje dla progu 2 mln zł, a dla 5 mln zł teraz to 25 tys. zł i 15 tys. zł w I grupie podatkowej.

Wprowadzono też nową pozycję – za złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej to maksymalnie 300 zł; wcześniej za taką czynność notariusz mógł pobrać 200 zł, jak za każdą niewymienioną w rozporządzeniu. Teraz taka stawka za niewymienione czynności wzrosła do 400 zł.

Za wykonywane poza kancelarią czynności teraz zapłacimy dodatkowo maksymalnie 100 zł za każdą godzinę w ciągu dnia oraz 200 zł w nocy i w dni wolne od pracy – było to odpowiednio 50 zł i 100 zł. Za wypisy, odpisy i wyciągi z aktów notarialnych teraz zapłacimy maksymalnie 12 zł za każdą rozpoczętą stronę od 1. do 10., 10 zł za stronę od 11. do 20. i 8 zł od 21. strony. Notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach od czwartku maksymalnie będzie kosztowało 60 zł zamiast 20 zł.