Karol Nawrocki
Prezydent podpisał pięć ustaw
Jak przekazała Kancelaria Prezydenta RP, prezydent Karol Nawrocki 4 listopada podpisał pięć ustaw:
"Podpisana ustawa o ratyfikacji Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ustanawia ramy współpracy m.in. w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej oraz wprowadza dwustronną klauzulę wzajemnej pomocy wojskowej na wypadek napaści zbrojnej" - napisano w komunikacie.
Z kolei ustawa o ratyfikacji ws. koprodukcji utworów audiowizualnych w formie seriali "pozwala na traktowanie seriali ze statusem oficjalnej koprodukcji jako utworu krajowego, co ułatwi polskim producentom dostęp do większych środków finansowych i wesprze rozwój rodzimej kinematografii".
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W sumie siedem ustaw trafiło na biurko Karola Nawrockiego, a z nich cztery zostały podpisane. Trzy ustawy, które zawetował prezydent, dotyczą państ...
"Ustawa o umorzeniu należności dochodzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje automatyczne umorzenie z mocy prawa nieprzedawnionych należności składkowych ZUS powstałych przed reformą z 1 stycznia 1999 roku. Nowelizacja ustawy o prawie autorskim dostosowuje mechanizm finansowania wynagrodzeń dla twórców z tytułu publicznego użyczania utworów przez biblioteki publiczne do aktualnych realiów rynkowych" - dodano.
Ostatnia ustawa, nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadza kary m.in. za wjechanie na przejazd kolejowy, gdy rogatki są opuszczone (i gdy dopiero są one opuszczane lub podnoszone) oraz na czerwonym świetle, a także w sytuacji, w której po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. Kierowca, który popełni taki czyn może utracić prawo jazdy na trzy miesiące.
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