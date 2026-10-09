Wjechanie na przejazd kolejowy, gdy rogatki są opuszczone (i gdy dopiero są one opuszczane lub podnoszone) oraz na czerwonym świetle, a także w sytuacji, w której po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, będzie karane odebraniem prawa jazdy na trzy miesiące – przewiduje to projekt ustawy, przyjęty przez Sejm. Zatrzymanie prawa jazdy następować będzie za pokwitowaniem wydanym przez policjanta i dotyczyć będzie zarówno prawa jazdy wydanego w Polsce, jak i w innym państwie.

Utrata prawa jazdy za wjechanie na przejazd kolejowy. Sejm przyjął przepisy

Za zmianą w prawie opowiedziała się zdecydowana większość posłów: 422 głosowało za, a zaledwie 5 przeciw przyjęciu nowelizacji (wstrzymało się 2). Przeciwko nowelizacji, mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, głosowali m.in. Konrad Berkowicz (Konfederacja), Paweł Kukiz (Demokracja) i Janusz Kowalski (niezrzeszony). Wcześniej projekt został pozytywnie zaopiniowany przez sejmową Komisję Infrastruktury.

Czytaj więcej

Poseł KO Robert Dowhan
Polityka
Jeden z najbogatszych posłów kontra własny rząd. Podważa sens nowych kar za wykroczenia

Ustawa trafi teraz do Senatu, a po ewentualnych poprawkach wprowadzonych przez tę izbę – na biurko prezydenta. Nowe prawo wejdzie w życie 14 dni po jego ogłoszeniu.

Bez prawa jazdy 3 miesiące. Sejm reguluje wjeżdżanie na przejazdy kolejowe

„Potrzeba podjęcia interwencji ustawodawczej wynika ze szczególnego charakteru ryzyka związanego z ruchem na przejazdach kolejowych. Kolizja pojazdu drogowego z pojazdem szynowym z uwagi na różnicę mas i prędkości niemal zawsze prowadzi do ciężkich skutków dla uczestników ruchu drogowego, przy jednoczesnym zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu kolejowego” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Nowe przepisy w ustawie – Prawo o ruchu drogowym przewidują odbieranie prawa jazdy na okres 3 miesięcy w przypadku.

  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym,
  • wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeżeli opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone,
  • wjazdu na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych,
  • wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeżeli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Tym samym zagrożone odebraniem prawa jazdy będzie wjeżdżanie na przejazd kolejowy w chwili, gdy rogatki są opuszczone, właśnie się opuszczają lub podnoszą, a także – gdy włączone są światła, alarmujące o zbliżającym się pociągu. 

„Zachowania te charakteryzują się świadomym i celowym naruszeniem zakazu, a nie jedynie nieuwagą, co uzasadnia zastosowanie środka o charakterze natychmiastowym, prewencyjnym, eliminującego kierowcę z ruchu drogowego bezpośrednio po stwierdzeniu naruszenia, niezależnie od dalszego postępowania w sprawie o wykroczenie lub przestępstwo” – czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj więcej

Za wjazd na przejazd kolejowy przy zamkniętych szlabanach, czerwonym świetle czy też w momencie, gdy
Prawo drogowe
Wykroczenia na przejazdach kolejowych będą ostrzej karane. Rząd przyjął projekt

W obecnym stanie prawnym podobne wykroczenia na przejeździe kolejowym karane są mandatem w wysokości do 2 tys. zł (4 tys. w przypadku ponownego popełnienia czynu w ciągu dwóch lat) oraz 15 punktami karnymi.

Zakaz prowadzenia pojazdów 

Ponadto, ustawa wprowadza możliwość orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku, gdy kierowca spowoduje katastrofę komunikacyjną (art. 173 Kodeksu karnego), a także sprowadzi jej niebezpieczeństwo (art. 174). Według nowych przepisów, w pierwszym przypadku sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata, a w drugim – na minimum rok. Co ważne, zakaz ten orzekany będzie przez sąd obligatoryjnie, w każdym wypadku orzekania kary za wspomniane wyżej przestępstwa.

„Projekt oddziałuje przede wszystkim na kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego na przejazdach kolejowych – oczekiwanym efektem jest zmiana zachowań uczestników ruchu oraz dotkliwości i nieuchronności konsekwencji (natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy, obligatoryjny zakaz sądowy)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.