Poseł KO Robert Dowhan
Za objeżdżanie zapór i wjeżdżanie na czerwonym świetle na przejazdy kolejowe ma grozić zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące, a za spowodowanie katastrofy w komunikacji – zakaz prowadzenia pojazdów na minimum trzy lata. To najważniejsze założenia rządowego projektu, nad którym trwają obecnie pilne prace w Sejmie.
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Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało się na zaostrzenie przepisów po serii wypadków na przejazdach kolejowych. Tylko we wrześniu doszło do 13 takich zdarzeń, w których cztery osoby zginęły, a dziewięć zostało ciężko rannych. I są to jedynie „zmiany pod publiczkę, populistyczne i tak naprawdę niedające żadnego efektu”. Tak uważa poseł KO Robert Dowhan, który wysłał w tej sprawie interpelację do Ministerstwa Infrastruktury.
Robert Dowhan posłem jest od 2023 roku, jednak wcześniej przez trzy kadencje pełnił mandat senatora. Należy do najbogatszych polityków przy Wiejskiej. W „Rzeczpospolitej” pisaliśmy, że jako jedyny poseł w swoim oświadczeniu wykazał samochód o wartości powyżej miliona złotych. A konkretnie: Porsche 911 Turbo S Cabrio z 2022 roku. W oświadczeniu majątkowym wyliczył też dziewięć zegarków Ulysse Nardin w cenach od 35 do 80 tys. zł, czasomierze Chopard za 15 tys. zł i Graham za 40 tys. zł, skuter wodny za 100 tys. zł, rower za 30 tys. zł oraz jeszcze jedno Porsche, choć skromniejsze – bo tylko za 200 tys. zł.
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Dowhan swój majątek zbudował, zajmując się handlem, jednak przy Wiejskiej wyróżnia się czymś więcej niż tylko stanem posiadania: regularnym podważaniem w interpelacji polityki swojego rządu.
Najświeższym przykładem jest ta o przejazdach kolejowych. „Dla kierowcy, który wjeżdża na przejazd kolejowy bez kontroli, przy czerwonym świetle, i tak karą jest prawdopodobnie śmierć. Zabieranie prawa jazdy to działanie niedające żadnego wymiernego efektu” – pisze. I proponuje własne rozwiązania. „Na każdym przejeździe, na którym jest sygnalizacja świetlna, wprowadzić pomarańczowe (żółte) światło, tak jak na skrzyżowaniach, i zapalać je na kilka czy nawet kilkanaście sekund wcześniej, zanim pojawi się czerwone” – zaleca w piśmie do ministerstwa. „W niektórych krajach widziałem sekundniki, które sygnalizowały czas do momentu zapalenia czerwonego światła i opuszczenia rogatek” – dodaje. Zdaniem posła powinno też rozważyć się przesuwanie rogatek znajdujących się zbyt blisko torów oraz „bieżące wycinanie krzaków i zarośli, które w wielu przypadkach ograniczają widoczność”.
– Rzeczywiście można się zgodzić z panem posłem, że samo podniesienie kar to najłatwiejszy w zastosowaniu populizmu – ocenia Łukasz Zboralski, ekspert od bezpieczeństwa ruchu drogowego, szef portalu BRD24.pl. – Jednak zgłoszone przez niego propozycje, dotyczące sekundników czy żółtych świateł, nie mają żadnego sensu. Przecież i tak czerwone światło zapala się przed opuszczeniem rogatek. Nawet jadąc z niewielką prędkością – bo tak właśnie powinno się pokonywać przejazd kolejowy – czasu jest na tyle dużo, by zdążyć przed rogatkami – dodaje.
Jego zdaniem poseł Dowhan „już dawno zapisał się do Konfederacji, tylko jeszcze nie powiedział o tym nikomu z rządu”. – Do takich właśnie wniosków można dojść, czytając jego kolejne interpelacje – dodaje Zboralski.
O jednej z nich głośno było w lipcu. „Widząc tych ludzi z wielkimi workami pełnymi opakowań, wstyd mi, że takie prawo stanowimy. Zrobiliśmy z ludzi śmieciarzy” – pisał do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, krytykując system kaucyjny. Zbiegło się to w czasie ze złożeniem przez Konfederację projektu ustawy całkowicie likwidującej to rozwiązanie.
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– Czasami poseł sprawia wrażenie, jakby był jeszcze dalej na prawo niż Konfederacja – kontynuuje Zboralski, zwracając uwagę na interpelacje dotyczące ruchu drogowego, który jest ewidentnie „konikiem” Roberta Dowhana.
W jednej z nich twierdzi on, że radary na ekspresówkach „to absurd w dobie nowoczesnych dróg i samochodów”. W innej przekonuje że policja nadużywa władzy, korzystając z nieoznakowanych pojazdów. W kolejnej radzi ministerstwu, by zrezygnować z instalowania dwóch tablic rejestracyjnych na samochodach, bo ta z tyłu wystarczy – co Dowhan tłumaczy potencjalnymi korzyściami ekologicznymi. „Unia Europejska raczy nas bzdurami typu nakrętki na butelkach czy samochody elektryczne. Ale mimo upływu lat i zmian w innych krajach nie dostrzega jednej prostej rzeczy, która może globalnie uratować miliony ton stali, aluminium, plastiku, farby i folii” – wylicza.
Jednak w interpelacjach Dowhana oprócz swoistej rewolucyjności proponowanych rozwiązań uwagę zwraca też coś jeszcze. Nie tylko krytykuje rząd, ale robi to w ostry i bezpardonowy sposób.
„Populistyczne działania, podparte presją mediów, to droga donikąd. (…) Czy to tworzą urzędnicy bez pojęcia o ruchu drogowym, tylko po to, aby chwilowo uciszyć szum medialny? Czy w ministerstwach rozmawiacie z ludźmi?” – pyta w interpelacji, w której krytykuje zabieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o co najmniej 50 km/godz. „Łapanki na ludzi stały się ostatnio zmorą w Zielonej Górze. (…) Jak można robić takie rzeczy? Czy komendanci chcą się popisać? Pokazać, kto rządzi, czy szukają na siłę wyników?” – pisze w innej, poświęconej kontrolom trzeźwości na drodze ekspresowej S3. „Jeszcze raz wyrażam opinię, że uległ Pan presji mediów i jeszcze sam się ukarał. Dziwna sprawa, a myślałem, że minister sprawiedliwości to twardy gość i nie da się zmanipulować pseudoznawcom ruchu drogowego” – to fragment interpelacji do ministra Waldemara Żurka, w której krytykuje zbyt wysokie kary za jazdę bez uprawnień.
Zaś wspomnianą interpelację o systemie kaucyjnym zakończył słowami: „Czy nie możemy raz być dla ludzi, a nie zawsze przeciwko nim?”.
Jak wynika z naszych rozmów z innymi posłami KO, jego zachowanie budzi coraz większy opór w klubie parlamentarnym. – Może zabrzmi to jak banał, ale polityka jest grą zespołową, czego Robert Dowhan najwyraźniej nie rozumie – mówi jeden z posłów KO.
– Mamy z nim częste spięcia w klubie dotyczące rozwiązań, które uważa on za zbyt lewicowe lub populistyczne. I nie są to tylko zagadnienia z obszaru ruchu drogowego – dodaje inny.
Nasi rozmówcy nie wierzą jednak, że Robert Dowhan składa tak krytyczne wobec rządu interpelacje, bo planuje odejście z klubu. Ich zdaniem pozwala sobie na tak częste przypływy szczerości, bo czuje się pewnie z powodu posiadanego przez siebie majątku i dużej rozpoznawalności w regionie. Jest tam znany nie tylko jako polityk, lecz także były prezes klubu żużlowego Falubaz Zielona Góra w latach 2003–2011, czyli okresie jego największych sukcesów sportowych tego klubu.
Również sam Robert Dowhan mówi „Rzeczpospolitej”, że składając interpelacje, nie występuje przeciw własnej partii czy koalicji. – To jest po prostu mój głos jako człowieka, który spędza dużo czasu za kółkiem. W 16. roku życia zdałem na prawo jazdy, w wieku 17 lat pierwszy raz byłem za granicą, a już dwa lata później jeździłem ruchem lewostronnym i jakoś dawałem radę, choć nie było systemów, w które wyposażone są współczesne auta – mówi. – Jeżdżąc od lat samochodem po różnych krajach, dużo widziałem i mam swoje przemyślenia – zaznacza.
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Dodaje, że za swoje interpelacje nie jest krytykowany w klubie. – Wręcz przeciwnie, wielu kolegów chwali mnie, że mam odwagę napisać coś, z czym oni też się zgadzają, ale nie chcą się wychylać. Nie ma zamiaru zmieniać ugrupowania, bo jestem w Platformie od początku, utożsamia się z tą partią i szanuje większość jej członków. A premiera Donald Tusk uważam za mądrego człowieka. Choć może czasami ma złych doradców – podsumowuje.
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