– Osobiście nie mam wielu doświadczeń związanych z systemem kaucyjnym, bo piję wodę z kranu, a butelkowane napoje kupuję bardzo rzadko. Jednak skarżą się na niego moi znajomi, piszą w tej sprawie do mnie wyborcy. Narzekają, że nie zdążyli zrealizować kuponów przed upływem terminu ważności, zaciął się automat albo muszą czekać w długiej kolejce. Pytają też, co dzieje się z pieniędzmi z nieodebranych kaucji – mówi „Rzeczpospolitej” Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu KO.
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Pod koniec lipca wysłała interpelację w sprawie systemu kaucyjnego do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wraz z pięciorgiem innych posłanek KO, w tym ministrą edukacji Barbarą Nowacką, jej zastępczynią Katarzyną Lubnauer i Moniką Rosą, wiceszefową klubu KO i przewodniczącą Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży. I nie jest to jedyny taki głos. Posłowie koalicji rządowej coraz częściej wyrażają swoje wątpliwości odnośnie tego, jak działa wdrożony w ubiegłym roku system kaucyjny.
O systemie głośno jest początku sierpnia, gdy Konfederacja złożyła w Sejmie projekt zakładający całkowitą jego likwidację. Powód? Jak wyjaśnia w uzasadnieniu, system ma wiele wad: dla wielu rodzin kaucja stała się w praktyce dodatkową opłatą podnoszącą ceny codziennych zakupów, większość Polaków za duży problem uważa zakaz zgniatania opakowań, aż 35 proc. prób zwrotu w recyklomatach kończy się odrzuceniem z powodu braku odpowiednich oznaczeń, automaty skoncentrowane są w dużych miastach, co dyskryminuje mieszkańców wsi i małych miejscowości, osoby starsze oraz niepełnosprawne, opakowania często trzeba wozić samochodem, zaś samorządy straciły najbardziej wartościowe odpady (plastik i aluminium), co pogorszyło wyniki gminnych sortowni.
„Od początku byliśmy przeciw temu idiotyzmowi. Mam nadzieję, że posłowie, którzy wygłupili się wprowadzeniem systemu kaucyjnego, zmądrzeli przez te kilka lat i tym razem zagłosują rozsądnie – za likwidacją” – napisał w serwisie X jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, po czym intensywnie bronić systemu zaczęła ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska z Unii Centrum.
„Takie myślenie to brak szacunku do państwa, obywateli i przedsiębiorców” – napisała o projekcie Konfederacji w serwisie X, dodając, że jego uchwalenie oznaczałoby „więcej butelek i puszek w lasach, parkach, rzekach i jeziorach”, „wyższe opłaty za śmieci dla mieszkańców przez to, że samorządy nie wypełniałyby norm recyklingu, czy „koszty odszkodowania, które trzeba byłoby zapłacić przedsiębiorcom tworzącym system z naszych podatków”.
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Później szefowa resortu rozpoczęła prawdziwe tournée po mediach, podczas którego użyła m.in. argumentu, że „niektórzy panowie mają problem nawet z odniesieniem naczynia do zmywarki czy tak samo puszki do kaucjomatu”. Część komentujących uznała to za przesadę i seksizm.
Problem w tym, że problem z „odniesieniem puszki” mają nie tylko „niektórzy panowie”. Przybywa interpelacji poselskich, zawierających krytykę systemu kaucyjnego. I to nawet składanych przez polityków koalicji rządowej.
Najostrzejszą wysłał pod koniec lipca poseł KO Robert Dowhan. Stało się już o niej głośno w mediach, bo napisał w niej wprost, że system kaucyjny „to upokorzenie naszego społeczeństwa”.
„Widząc tych ludzi z wielkimi workami pełnymi opakowań, wstyd mi, że takie prawo stanowimy. Zrobiliśmy z ludzi śmieciarzy. Opakowania, w których zawsze zostanie napój, sok czy cokolwiek innego, przecież fermentują i się rozlewają. Wozimy te śmierdzące rzeczy w samochodach, potem stoimy w kolejkach, aby odzyskać swoje pieniądze. A przecież system segregacji działał dobrze. Miało być taniej i lepiej, ale wyszło jak zawsze. Maszyny się zacinają, pojemniki są pełne, śmierdzą i przyciągają muchy oraz inne szkodniki, a potem wędrują przez sklepy na magazyny. Ludzie stoją z workami i czekają” – napisał. „I to nie jest mój głos. To głos ludzi, z którymi rozmawiam” – zaznaczył.
W rozmowie z „Rzeczpospolitą” poseł Dowhan wyjaśnia, że początkowo był zwolennikiem systemu kaucyjnego. – Mieszkając przy granicy w Zielonej Górze często jeżdżę do Niemiec i od dawna obserwowałem tam działanie systemu kaucyjnego, który – trzeba to przyznać – funkcjonuje dobrze. Wokół automatów jest bardzo czysto, nie unoszą się żadne zapachy, nie zaobserwowałem też kolejek ani ludzi oddających wielkie worki opakowań – opowiada.
Dodaje, że po wprowadzeniu systemu kaucyjnego w Polsce jego entuzjazm zaczął jednak stopniowo gasnąć. – Punktem kulminacyjnym był mój pobyt na wakacjach w Międzyzdrojach. Pod jednym ze sklepów są tam dwa butelkomaty, z których często przynajmniej jeden jest zapchany, dlatego tworzą się spore kolejki. Pewnego dnia podjechałem zrobić niewielkie zakupy. Jeden z stojących pod kaucjomatem rozpoznał mnie i powiedział: „Niech pan zobaczy, panie pośle, co z nami zrobiliście. Zamiast być z dziećmi nad morzem, stoimy w długiej kolejce z jakimiś workami. Część znajomych nie ma już do tego cierpliwości, wyrzuca te opakowania albo zostawia pod śmietnikami, by zabrał je ktoś inny”. Poczułem, że rośnie we mnie frustracja – dodaje Robert Dowhan.
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Co Ministerstwo Klimatu i Środowiska sądzi o jego interpelacji? Nie wiadomo, bo zamiast wysłać odpowiedź, przedłużyło termin na odpowiedź. Podobnie jak w przypadku interpelacji wspomnianych na wstępie sześciu posłanek KO.
„Uprzejmie proszę o szczegółowe odniesienie się do przedstawionych kwestii, gdyż mają one istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu kaucyjnego oraz zapewnienia właściwej ochrony praw konsumentów” – napisały, zadając osiem szczegółowych pytań. Są wśród nich: „czy ministerstwo monitoruje skalę niewykorzystanych talonów oraz wysokość środków, które z tego tytułu pozostają w systemie?”, „czy ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązku, aby talony wydawane przez butelkomaty były bezterminowe albo posiadały znacznie dłuższy okres ważności, tak aby konsumenci nie tracili środków z powodu krótkiego terminu ich realizacji?” oraz „jakie obowiązki ciążą na sklepach w sytuacji, gdy butelkomat jest przepełniony, uszkodzony lub z innych przyczyn nie przyjmuje opakowań?”.
Ministerstwo póki co uchyla się też od odpowiedzi na inną interpelację, wysłaną przez wiceszefową klubu Lewicy Anitę Kucharską-Dziedzic. „Do mojego biura poselskiego docierają sygnały od mieszkańców, wskazujące na wątpliwości związane z utratą możliwości realizacji bonu po upływie jego miesięcznego terminu ważności, czyli brakiem możliwości zwrotu środków wcześniej wpłaconych przez klienta w postaci kaucji za opakowanie. Szczególne wątpliwości budzi kwestia środków pochodzących z kaucji za opakowania, które faktycznie wróciły do systemu i zostały przekazane do recyklingu lub ponownego wykorzystania. W takiej sytuacji cel środowiskowy systemu został osiągnięty, natomiast konsument może utracić prawo do odbioru kaucji wyłącznie z powodu przekroczenia terminu ważności bonu” – pisze posłanka Lewicy.
Spośród posłów koalicji interpelację w sprawie systemu kaucyjnego złożył też Tomasz Głogowski z KO. „Jednym z istotnych problemów zgłaszanych przez obywateli jest wymóg zwrotu niezgniecionych butelek objętych systemem kaucyjnym oraz z nienaruszoną, czytelną etykietą. W praktyce oznacza to konieczność magazynowania w gospodarstwach domowych pustych opakowań o dużej objętości, często przez dłuższy czas. Dla mieszkańców bloków, małych mieszkań oraz lokali bez dostępu do piwnic lub komórek lokatorskich stanowi to realny problem organizacyjny i przestrzenny” – narzeka w niej.
On akurat odpowiedź dostał. Wiceminister Anita Sowińska napisała mu, że „Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie prowadziło analiz dotyczących wpływu magazynowania niezgniecionych butelek na gospodarstwa domowe, w tym w budynkach wielorodzinnych”, bowiem „system kaucyjny opiera się na założeniu, że konsumenci oddają puste opakowania w sposób bieżący – podczas codziennych lub cotygodniowych zakupów – a nie przechowują je w większych ilościach”.
Wiele interpelacji w sprawie systemu kaucyjnego wysłała też opozycja, w tym w połowie lipca grupa niemal 60 posłów PiS, w której piszą m.in. o „niewolnictwie paragonów”. To o tyle znamienne, że wprowadzanie systemu kaucyjnego zaczęło się jeszcze za rządów PiS.
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Czy te krytyczne głosy oznaczają, że – zgodnie z propozycją Konfederacji – system kaucyjny powinien być zlikwidowany? Robert Dowhan uważa, że nie. – W sytuacji, gdy w stworzenie systemu zainwestowano już tak duże środki, byłby to populizm. Jednak przyszedł moment, by solidnie podyskutować na ten temat – mówi. Jego zdaniem np. kaucja powinna zawierać się w cenie napoju, a nie być do niego doliczana.
– Pomimo wielu wątpliwości, co do zasady, wprowadzenie systemu kaucyjnego uważam za słuszny kierunek – mówi Dorota Łoboda.
Zdaniem posła Konfederacji Grzegorza Płaczka, który złożył projekt o likwidacji systemu, „skala absurdów i paradoksów jest tak duża, że zwracają na nie uwagę nawet posłowie obecnej koalicji rządzącej”. – Ten system kaucyjny jest po prostu do wyrzucenia. W obecnej formule jest tak źle skonstruowany, że trudno go nawet sensownie poprawić, a wiele jego rozwiązań wygląda na efekt skutecznego lobbingu konkretnych grup interesu – komentuje.
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