Zgodnie z ustawą, która przed wejściem w życie musi jeszcze zostać rozpatrzona przez Radę Strażników, wywiady lub udział w dyskusjach z takimi mediami będą zakazane, a naruszenia będą karane wyrokami od pół roku do dwóch lat więzienia.

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Rada Strażników odpowiada za weryfikowanie aktów prawnych pod kątem zgodności z islamem i konstytucją.

Iran. Parlament chce zaostrzenia przepisów dotyczących współpracy z zagranicą

Rozmowy z innymi zagranicznymi mediami będą wymagały powiadomienia Ministerstwa Wywiadu. Z kolei kontakt z ambasadami innych państw, biurami zagranicznych organizacji i innymi instytucjami nieirańskimi bez powiadomienia i pisemnej zgody MSZ będzie karany grzywną.

Ustawa zaostrzy również kary za przestępstwa gospodarcze popełnione na polecenie lub pod nadzorem cudzoziemców, zakaże udzielania informacji cudzoziemcom bez zgody Ministerstwa Wywiadu oraz ograniczy współpracę naukową z instytucjami zagranicznymi spoza zatwierdzonej listy.

Szczególnie surowo ustawa ma karać za propozycje polityczne lub legislacyjne składane „pod nadzorem zagranicznych służb wywiadowczych”, szkodzące bezpieczeństwu lub niepodległości Iranu. Tzw. sądy rewolucyjne rozpatrujące takie sprawy będą mogły wymierzać wyroki do 30 lat więzienia.

Nie po raz pierwszy Iran kryminalizuje współpracę z podmiotami zagranicznymi. Ustawa uchwalona w 2025 roku po 12-dniowej wojnie z Izraelem wprowadziła surowsze kary za domniemaną współpracę z wrogimi państwami. Irańska fotoreporterka Jalda Moaiery została skazana w sierpniu na mocy tej ustawy na 15 lat więzienia m.in. za udzielanie wywiadów mediom uznanym za wrogie oraz dostarczanie zdjęć organizacjom powiązanym z USA i Izraelem – przypomniała agencja.