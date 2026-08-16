„1. Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie przygotowuje samolot specjalny, który poleci na Węgry z zespołem medycznym oraz przedstawicielami MSZ i Ministerstwa Zdrowia” – poinformował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

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Szef MON dodał, że działania zostały podjęte również w kolejnej jednostce wojskowej. „Poleciłem także dowódcy 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie przygotowanie samolotu CASA i wojskowego Zespołu Ewakuacji Medycznej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, nasi piloci będą gotowi do szybkiej pomocy rannym Polakom na Węgrzech” – przekazał na platformie X.

„Wszelkie działania są uzależnione od decyzji sztabu kryzysowego, rodzin i lekarzy. Wojsko jest zawsze gotowe do pomocy” – zaznaczył.

Premier podjął decyzję o wysłaniu maszyny specjalnej

Decyzja szefa MON jest następstwem ustaleń na szczeblu rządowym. Premier Donald Tusk poinformował, że podjął decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Zapewnił, że wszystkim poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna.

W niedzielę na autostradzie M3 doszło do wypadku autokaru z polskimi turystami z Podkarpacia wracającymi z Bośni i Hercegowiny. Zginęło 12 osób, siedem jest w stanie bardzo ciężkim. Do zdarzenia doszło ok. godz. 1. Autokarem podróżowało 59 polskich obywateli – 57 pasażerów i dwóch kierowców. Zginęło 12 osób, 10 pasażerów jest w stanie ciężkim, w tym pięć osób w stanie zagrożenia życia. Poszkodowani przebywają w szpitalach na Węgrzech.

W południe szef rządu poinformował we wpisie na X, że podjął decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i służb medycznych. „Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili” – napisał premier.

Chwilę później szef rządu poinformował, że rozmawiał z politykiem reprezentującym stronę węgierską, podziękował za dotychczasową pomoc i zaangażowanie węgierskich służb, ratowników i lekarzy. Strona węgierska przekazała rodzinom ofiar i całej Polsce kondolencje oraz zapewniła, że nadal będzie robić wszystko, aby pomóc wszystkim poszkodowanym w tej trudnej chwili.

Okoliczności wypadku polskiego autokaru na Węgrzech

Według oświadczenia węgierskiej policji, pojazd wiozący polskich turystów zmierzał w kierunku miasta Nyíregyháza na wschodzie Węgier. W okolicy miejscowości Mezőkeresztes wpadł do rowu i przewrócił się. Według wstępnych informacji węgierskiej policji kierowca zasnął podczas jazdy. Osoba kierująca autokarem została zatrzymana.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie wypadku. Dodała, że planowane jest przeprowadzenie czynności na miejscu zdarzenia przy udziale polskiego prokuratora. Minister sprawiedliwości-prokurator generalny Waldemar Żurek zapewnił we wpisie na X, że polska prokuratura pozostaje w ścisłej współpracy z organami węgierskimi oraz w pełnej koordynacji ze służbami konsularnymi.

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Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego i infolinie

W związku z wypadkiem wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwołała przed południem posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wojewoda poinformowała, że według wstępnych ustaleń na liście uczestników pielgrzymki nie figurują osoby spoza województwa podkarpackiego. Poinformowała również, że trwa proces identyfikacji ciał 12 ofiar śmiertelnych, w którym uczestniczyć będzie polska konsul obecna na miejscu zdarzenia.

Ambasada w Budapeszcie uruchomiła specjalną infolinię do kontaktu w sprawie wypadku: +36 20 472 9502. Rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór podkreślił, że infolinia jest przeznaczona dla bliskich ofiar i zaapelował o odpowiedzialne korzystanie z podanego numeru.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka podała, że aktualne informacje dla poszkodowanych i ich rodzin można uzyskać pod numerami Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 17 867 12 38 oraz 17 867 18 64. Podkarpacki Urząd Wojewódzki organizuje również pomoc psychologiczną dla poszkodowanych i ich rodzin.